Son dakika.. Vatandaştan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

İstanbul'da yaşayan Nuri Başkapan isimli bir vatandaş; AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Toplumdaki farklı kitleleri iç savaş sebebi olabilecek şekilde, birbirine karşı kışkırtıyorlar. Ülkeyi kaosa sürüklüyor" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu durumdan "rahatsız ve endişeliyim" diyen vatandaş, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yazılı olarak uyarılmasını istedi.

Nuri Başkapan isimli vatandaş, savcılığa verdiği suç duyurusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 Aralık’ta “İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı”nda yaptığı konuşma ile AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Aralık pazar günü İstanbul Esenler’de yaptığı konuşmanın kayıtlarını da ‘delil’ olarak sundu.

“İKİSİ DE UYARILSIN”

Başkapan dilekçesinde “Büyük Türk milleti tarafınca birine iktidar, diğerine muhalefet görevi verilen söz konusu bu iki siyasi parti liderinin; iç savaşa sebep olabilecek şekilde toplum içindeki farklı kitleleri birbirine karşı kışkırtmak suretiyle ülkeyi ve toplumu büyük bir kaosa sürüklemeleri üzerine yazılı olarak uyarılmalarını talep ediyorum” dedi.

“VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM”

Dilekçesiyle ilgili konuşan Başkapan “Ben vatandaşlık görevimi yaptım” dedi.

İŞTE DELİL OLARAK SUNULAN KONUŞMALAR

Dilekçede ‘delil’ olarak sunulan kayıtlarda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nın yaptığı “Bütün meydanların dolması lazım, bütün meydanların. Sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir. Hak verilmez hak alınır.” açıklamasıyla, Erdoğan’ın buna cevap olarak yaptığı “Her fırsatta milleti sokağa çıkarmaya çalışıyorlar. Bak sana bir şey söyleyeyim. Burası Paris değil. Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya kalkarsan, o televizyon ekranında ne haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz’da FETÖ’cülere ve uşaklarına meydanları nasıl dar ettiyse, yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin. Sen 15 Temmuz’da tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi’ne gitmiş olabilirsin. Bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın. Onu bil. Bu milletin evlatlarını sokağa davet ederek bir şey elde edemezsin. Buna fırsat vermeyiz. Gereğini de yaparız.” açıklaması yer aldı.