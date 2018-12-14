YHT kazasında hayatını kaybedenlerden beşi toprağa verildi

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 kişiden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Tahsin Ertaş, Ebru Erdem Ersan, Makinist Hulisi Böler ve Yusuf Yetim son yolculuklarına uğurlandı.

Ankara’da dün sabah Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışmış ve kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan kazada hayatını kaybedenlerden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Tahsin Ertaş, Ebru Erdem Ersan, Makinist Hulisi Böler ve Yusuf Yetim son yolculuklarına uğurlandı.

Ailesi arkadaşları ve öğrencileri uğurladı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen bir panele katılmak için trende bulunan Albayrak'ın cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel, öğrencileri ve arkadaşları katıldı. Törende Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel, babalarının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü.

Ertaş ile Ersan'da defnedildi

Kazada hayatını kaybeden Konya'daki özel bir hastanede görevli doktor Tahsin Ertaş (48) ile Ebru Erdem Ersan (38) için Karşıyaka Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Ertaş ile Ersan'ın aile yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı. Ertaş ile Ersan'ın naaşları, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Makinist Hulisi Böler son yolculuğuna uğurlandı

Kazada yaşamını yitiren makinist Hulisi Böler’in cenazesi, memleketi Tokat’ın Pazar ilçesinde defnedildi. Ankara Adli Tıp Kurumundan dün yakınları tarafından alınan 34 yaşındaki Böler’in cenazesi, Pazar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Morgdan alınarak Üzümören beldesindeki babaevine götürülen Böler’in cenazesi, helallik alınmasının ardından Ulu Cami’ye getirildi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Böler’in cenazesi, Abdulhannani Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında eşi Canan, baba Hasan ve ağabeyi Sezai Böler gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Kaymakamı Ahmet Süyehl Üçer ile vatandaşlar katıldı.

Yusuf Yetim, Şanlıurfa’da toprağa verildi

Kazada ölenlerin arasında bulunan Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde uzman olarak görev yapan ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde HDP’den Bozova ilçe belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Yusuf Yetim de vardı. Yetim için memleketi Şanlıurfa’da cenaze töreni düzenlendi. Törene; HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile Yetim’in yakınları katıldı. Yusuf Yetim’in cenazesi Ayanlar Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında Ayanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.