YÖK’ten Fransa’ya tepki: Fransızca bölümlerine öğrenci alınmayacak

Fransa'dan gelen küstah "Kuran-ı Kerim değiştirilsin" talebi sonrası, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.

Fransa’da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan küstah bildiride, “şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı” iddiasıyla Kur'an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılması talep edilmişti. İslam dünyasının tepkisi çeken bildiriye en sert tepki ise Türkiye’den gelmişti.

YÖK DE HAREKETE GEÇTİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da (YÖK), bildiri sonrası harekete geçti. Kurum, Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine öğrenci alınmamasına karar verdi.

YÖK'ün bu kısıtlama kararına gerekçe olarak ise “mezun-istihdam ilişkisi” ve Fransa ile “mütekabiliyet” hususunu gösterdi. Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümlerinin bulunmadığını hatırlatan YÖK yetkilileri, Türkiye'de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti.

19 BÖLÜM BULUNUYOR

Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre; öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek. Henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.

İHA