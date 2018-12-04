Erdoğan İstanbul adayı için Binali Yıldırım’ı işaret etti!

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için konuştu. Meclis'te bütçe görüşmelerinin 22 Aralık'a kadar süreceğini ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın görüşmeleri yöneteceğini hatırlatan Erdoğan "İstanbul için biraz daha sabır" dedi. Erdoğan'ın açıklaması "Binali Yıldırım'ın ismi kesinleşti" şeklinde yorumlandı.

G-20 temasları ve Güney Amerika gezisi sonrasında Türkiye’ye dönen Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

BİNALİ YILDIRIM VURGUSU

TBMM’de bütçe görüşmelerinin 22 Aralık’a kadar süreceğini hatırlatan Erdoğan, İstanbul adayları konusunda ise “İstanbul Türkiye’deki en önemli ilimiz. Her şeyden önce benim aşkım. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyorum. Tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçelerde durum nedir bir görmek istiyoruz. İlçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu. Meclis Başkanımız bütçe görüşmelerini yönetiyor. Meclis’teki görüşmelerin bitmesini beklemek gerek. İstanbul’la ilgili biraz daha sabır” dedi.

“BAHÇELİ İLE MUHAKKAK GÖRÜŞMEMİZ LAZIM”

MHP ile yürütülen ittifak görüşmeleri için Erdoğan “Sayın Bahçeli ile muhakkak biraraya gelmemiz lazım.Cumhur ittifakını çok sağlam çok diri tutmamız gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma bittiği anda ikinci 100 günlük programın kamuoyuyla paylaşılacağını da belirtti.