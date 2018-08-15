Müşteri yok, kurbanlık satış alanları boş

Gaziantep’te, Kurban Bayramına sayılı günler kalmasına rağmen kent merkezinde kurulan satış alanlarına, kurbanlık hayvanlar getirilmedi. Satıcılar, kurbanlık alımlarının geçen yıla göre yüzde 50 oranda düştüğü için kent merkezindeki alanlara ancak bayrama 1-2 gün kala hayvan getirileceğini söylüyor.

Kurban Bayramı nedeniyle her kentte kurulan kurbanlık hayvan pazarlarında satışlar başladı. Gaziantep'te ise önceki yıllarda bayrama 10 gün kala kurulan ve satışların yapıldığı geçici hayvan ahırları bayrama 1 hafta kalmasına rağmen boş kaldı. Satıcılar, kent merkezindeki alanlara halen kurbanlık hayvan gelmemesini kurbanlıkların pahalılığı ve alıcı sayısının geçen yıllara oranla düşmesine bağladı.

DOLARIN YÜKSELİŞİ KURBANLIKLARI DA ETKİLEDİ

İncilikaya Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Tugay, satışlarda geçen yıla oranla yüzde 50 düşüş yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Besicilik bitti şua anda yok. Zaten buraya gelen koyunlarda doğudan geliyor. Önceden Gaziantep'te, yöremizde besicilik çok fazlaydı ama artık bitti. Şu anda hayvanlar doğudan geliyor. Doğudan gelen koyunlar ise besili gelmiyor. Burada Şanlıurfa'nın köylerinde besleniyor, Gaziantep'in köylerinde yok artım maalesef. Sıkıntı çok, döviz çok etkili oldu. Bundan birkaç gün önce fiyat başkaydı, doların yükselmesiyle fiyatta arttı. Şöyle diyeyim 17 liradan 20 liraya çıktı. Bu şekilde giderse bayrama kadar daha artacak. İşin kötüsü müşteri de yok. Fiyat artıyor ama müşteri yok. Bizim elimizden gelen bir şey de yok. Şu anda yüzde 50 oranında satışlarımız düştü. Geçen yıl bu zamanlarda bütün malımızı bitirmiştik bayramın gelmesini bekliyorduk. Şu anda görüyorsunuz daha malların yarısı işaretli gerisi duruyor, alıcısını bekliyoruz.”

“ALICI YOK, HAYVANLARI SATIŞ ALANINA GETİRMEDİK”

Besicilik yapan Nizamettin Uçucu'da geçen yıla oranla satışlarda düşüş yaşandığını ifade ederek hayvanları pazara çıkarmadıklarını belirtti. Hayvanların kilogram fiyatlarının 19,5 lira ile 22 lira arasında değiştiğini dile getiren Uçucu, “Şimdilik piyasadaki fiyatlar bu aralıkta. Bayrama 1 hafta var bu sürede fiyatlar ne olur bilemiyoruz. Geçen seneye oranla şu anda satışlar iyi değil. Geçen yıl şehir dışından gelen hayvanları müşteri görmeden alıyordu. Elimizde hayvan kalmıyordu. Bu sene hayvanlar elimizde kaldı. Müşteri fazla yok. Döviz artışı çok etkili oldu. Hayvancılık ölmüş diye biliriz. Her şey pahalı, yem, barınak yeri, çobanlık büyük maliyet. Şu anda kentteki çatılar(ahır) kuruldu. Müşteri olmadığı için beklemedeyiz. Bu sebeple hayvan getiremiyoruz” diye konuştu.