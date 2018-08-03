Bambaşka bir Cactus!

Citroen markasının "halkın otomobili" mantığıyla ilk defa ürettiği Cactus, olgunlaştı ve en yeni haliyle piyasadaki yerini aldı! Peki yeni Cactus'te neler değişti, bu yazımda!

İlk defa 2014 yılında satılmaya başlanan otomobil, o dönemdeki C4 modelinin altyapısının üzerine inşa edilmişti. Eski Cactus’te en çok dikkat çeken detaylar ise gövdede yer alan plastik detayların fazlalığı ve genişliği, iç mekandaki füturistik hava ve bir crossover duruşuydu.

O günleri bir kenara bırakıp günümüze döndüğümüzde ise, yeni Cactus kendini aşan seviyede iyileşme ve ilerleme katetmiş. Otomobilin bu ilerlemesi ise tabi ki tasarımdan, teknik detaylara, donanımdan, motor ve şanzıman seçeneklerine kadar uzanıyor.

Yeni Cactus’ü ilk defa gördüğünüzde, markanın tasarım dili olan büyük far ve üzerindeki gündüz farı sizi yeni modelde de karşılıyor. Gündüz farlarının bir ucundan diğer ucuna uzanan ince bir ızgara ve ön tamponun ortasında kalan bir diğer ızgara otomobilin rahat nefes almasını sağlıyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise eski versiyondan tanıdık olan kare temalı jantlar dikkat çekerken, Airbump diye adlandırılan kapı sacı ortasındaki plastik detaylar en aza indirilmiş.

Aracın arkasına geçtiğinizde ise önceki jenerasyonda kare olan stoplar dikdörtgen tasarım formuna geçmiş ve led teknolojisine kavuşmuş. Ayrıca fazla plastik detaydan da arındırılan arka kısım özellikle yeni C3’ün tamponuyla tasarım benzerliği taşıyor.

Cactus’ün ölçülerine bakacak olursan 4170 mm. uzunluğa, 1714 mm. genişliğe, 1480 mm. yüksekliğe ve 2595 mm. aks mesafesine sahip. Bu detaylarla birlikte otomobil 353 litre bagaj hacmi sunuyor ve ağırlığı 1045 kg. Bu detaylarla ilk versiyonu karşılaştırdığımızda ise yeni otomobil 13 mm daha uzun, 15 mm daha geniş, 10 mm daha alçak olarak tasarlanmış. Dingil mesafesi değişmeyen otomobilin bagaj hacmi 5 litre artmış…

Otomobilin içine geçtiğinizde ise, bir önceki jenerasyondan hatırlayacağınız iki dijital ekran size merhaba diyor. Bu ekranlardan biri otomobilin hız göstergesi görevini üstlenirken diğeri aracın multimedya sistemine erişmenizi sağlıyor. Ortadaki ekran üzerinden aracın tüm özelliklerine, navigasyona, bağlı olan akıllı telefonunuza, harici belleğinize rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Bu sayede otomobilin konsolundaki düğme kalabalıklığı ortadan kaldırılmış.

Otomobilin konsolu eski jenerasyondan izler taşıyor, özellikle yolcu tarafında yukarı açılan göz bundan biri. Ayrıca birden fazla eşya gözü Cactus’ün kullanışlılığını arttırıyor.

Cactus’ün ilk versiyonunda yer alan rahat koltuklarının benzerleri yeni otomobilde de yerini almış. Ancak ön koltukları birleştiren küçük yastık ne yazık ki yok. Bunun yerine onları birbirinden ayıran bir vites kolu var… Ancak Cactus’ün iç mekanında genel bir ferahlık olmasa da rahatlık hakim.

Cactus’ün motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza düşük hacimli ama performanslı bir motor çıkıyor. Bu motor PSA grubunda bir çok marka ve modelde de kullanılan 1.2 litrelik PureTech motor.

Otomobil bu motor sayesinde 110 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Otomatikleştirilmiş manuel şanzımandan kurtulan Cactus, EAT6 tam otomatik şanzımanla artık daha konforlu bir sürüş imkanını kullanıcısına sunuyor ve bu şanızman sayesinde motorun gücü daha iyi bir biçimde ön lastiklere iletiliyor.

Yeni benzinli motoru sayesinde Cactus, 0’dan 100 km/s hıza 10.9 saniyede ulaşabiliyor ve aracın tüketim değerleri ise ortalama 5.3 lt / 100km.

Cactus’ün sürücüsüne verdiği his ise her ne kadar yeni bir platforma(EMP2) kavuşmuş olsa da eski aracı hatırlatıyor. Bununda en önemli sebebi olarak size süspansiyonlarını söyleyebilirim. Olabildiğince esnemeye müsait olan Cactus, hafif bozuk yollarda konforlu yapıdan uzaklaşıp sizi sıkabiliyor. Bunu tam olarak anlatmam gerekirse pilates topunun üzerinde oturuyormuş gibi hissettiğinizi söyleyebilirim.

Otomobilin bu duruma ek olarak arka camları mandal yardımıyla açıp, kapamanıza imkan tanımış olması eski modelden tanıdık ama günümüz için pek kullanışlı ve modern sayılamayan bir durum. Tek başınıza yolculuk ederken arka camları açıp kapamak ciddi bir eziyet olabiliyor.

Cactus’ün yalıtım ögeleri bir önceki jenerasyona göre iyileştirilmiş ancak yol ve rüzgar sesinde bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Otomobil ülkemizde 1.2 PureTech ve 1.6 e-HDi olmak üzere iki farklı motor ve iki farklı donanımla tercih edilebiliyor. 1.2 benzinli motoru EAT6 otomatik şanzımanla satın alabilirken dizel motor ETG6 şanzımanla satın alınabiliyor.

Yeni C4 Cactus’ü 114 bin 250 tl’den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz.