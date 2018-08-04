BMW Tayland’da X5 üretecek

Amerika ve Çin arasında olan ticaret savaşları sonucunda otomobil markaları üretim tesislerinde değişime gidiyor. BMW markası, Güney Karolina'daüretilen X5 modellerini Çin'e göndermek istediğinde yaşadığı vergi sorununu Tayland'da üretim yaparak aşmaya çalışacak!

Çoğu otomotiv üreticisinin Çin’de fabrikaları olsa da her modellerini orada üretmeleri imkansız gibi. Bu yüzden markalar bazı durumlarda ithalat yapmak zorunda kalacaklar ve bu durumda onların yüksek vergiler ödemelerine sebep olacak ki oluyor da… Alman BMW markası bu durumla en fazla yüz yüze kalan marka oluyor. Çünkü BMW’nin özellikle bütün SUV modelleri Amerika Güney Karolina’daki fabrikada üretiliyor.

Ancak marka bu vergi yükünü hafifletmek için farklı bir yol keşfetmiş, Tayland’daki fabrikası. Tayland ile Çin arasında ticari olarak durumu zorlaştıracak her hangi bir vergi engeli bulunmuyor. Ayrıca BMW markasının E66 kodlu 7 Serisi, ilk jenerasyon X3, yeni X5, E90 kodlu 3 Serisi modelleri ve motosiklet modellerinin çoğu bu fabrikada üretiliyor. Fabrika üretim yaptığı hacmin yüzde 60’ını ihraç ettiğini de belirtmemizde fayda var.

Bavyeralı marka Çin’deki talebe göre 10 ila 20 bin arasında X5 üretimini Tayland’da gerçekleştirmeyi planlıyor. Bir önceki jenerasyon X5 üretimini fabrika 2016 baharında yapmaya başlamıştı. BMW’nin yarı yıl satış sonuçlarına göre CEO Krueger, “Tayland’daki üretimi arttırmak yeni vergiler için kontra atak olabilir” açıklamasını yaptı.

Tüm bu gelişmelerin haricinde BMW’nin Çin’deki üretim tesisini genişleteceği yönünde durumlarda konuşuluyor. BMW’nin Çin’deki ortağı olan Brilliance markasıyla yaptığı yeni anlaşmalarda BMW Brilliance Automotive ortak girişimi adı altında üretim tesisleri genişleyecek ve elektrik motorlu modellerini marka, Çin dışındaki pazarlara satacak olsa da burada üretecek. Bu duruma ek olarak MINI’nin elektrikli modelleri de Çin’de üretilecek.