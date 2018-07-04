Dizel yerine LPG!

Türkiye’de sadece Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 100 bin 403 olurken, toplam trafiğe kayıtlı araç sayısının 22 milyon 645 bin 85’e ulaştığı görüldü. Mayıs sonu itibarıyla kaydı yapılan taşıtların yüzde 38.1'i LPG'li iken yüzde 36'sını dizel motorlu araçlar oluşturdu.

TUİK verilerine göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı toplam araç sayısının 22 milyon 645 bin 85'e ulaştığı görüldü. Sadece Mayıs ayında trafiğe kayıt yaptıran taşıt sayısı 100 bin 403 olurken, bu rakam içerisinde otomobilin yüzde 55,5 ile bu listenin ilk sırasında yer aldığı saptandı. Otomobili sırasıyla, yüzde 20,4 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile de traktör takip etti.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt türleri incelendiğinde ise; 12 milyon 303 bin 46 adet otomobilin yüzde 38,1'inin LPG, yüzde 36'sının dizel, yüzde 25,5'inin ise benzin yakıtlı olduğu saptandı. Bunun yanı sıra Ocak ve Mayıs döneminde 276 bin 948 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, yüzde 56,8'inin beyaz, yüzde 20,9'unun gri ve yüzde 7,6'sının siyah yüzde 5,3'ünün de kırmızı olduğu görüldü.

(AA)