Ford en popüler modelinin üretimini durdurdu!

Ford markasının dünya çapında en çok satılan modellerinden biri olan F-150'nin bir tedarikçisinden kaynaklanan parça eksikliği yüzünden üretimi durdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Dearborn, Michigan, Kansas City ve Mo. fabrikalarındaki üretim, çarşamba günkü son vardiyayla durdu. Tedarik sorunun çözülmesinin ardından da üretime devam edileceği belirtildi. Meridian Magnesium Products of America, F Serisi’nin üretiminin durmasına tedarik etmesi gereken parçanın gecikmesinden dolayı sebep oldu. Ancak Ford’un Avon gölünde bulunan tesisindeki üretimi devam edecek.

Ford’un toplam satışlarına bakıldığında satılan her üç araçtan birinin F-150 olması durumu kritikleştiriyor. CNBC’nin haberine göre üretimin durdurulmasından dolayı 7000 işçi geçici olarak işten çıkartılmış durumda.

Küresel operasyonlar sorumlusu Joe Hinrichs, “Bu durumun etkisini en aza indirmek için tedarikçi firmalarımızla beraber sıkı bir şekilde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. Hinrichs, çarşamba günü gelen bu haber markaya finansal anlamda bir sıkıntı yaratmayacağını da görüşlerine ekledi. Ancak Ford, bu parça eksikliğinin yakın dönemde bazı sorunlar yaratacağını da belirtti.