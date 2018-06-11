İlk elektrikli Porsche!

Stuttgart merkezli spor otomobil üreticisi Porsche, tamamen elektrikli olan modelinin adının Taycan olduğunu açıkladı!

Porsche 70. yaşını kutlamaya devam ediyor. Son olarak marka, Mission E konsept adıyla ortaya çıkarttığı elektrikle çalışan otomobilinin adını “Taycan” olarak duyurdu.

Taycan’nın anlamı ise “canlı ve genç at” olarak geçiyor. Gelecek yıl seri üretime geçecek olan otomobil Porsche’nin ilk elektrikli spor otomobili olma özelliğini taşıyacak!

Porsche CEO’su Oliver Blume otomobilin motor teknik bilgileri hakkında belirli bilgiler verdi. 592 beygir güce sahip olacak olan Taycan’da iki elektrik motoru yer alacak. Bu gücü sayesinde otomobil 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabilecek. Aracın 0’dan 200 km/s hıza ulaşması ise 12 saniyenin altında olacak. Herkesin en çok merak ettiği ise tabi ki otomobilin menzili. Taycan “500 km” menzile sahip olacak…

Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen bir diğer konu ise şarj süresi. Porsche, Taycan’ı 4 dakikalık şarjla 100 km götürebileceğini açıkladı. Markanın ürün gamına farklı bir giriş yapan Taycan, 588 milyon dolarlık ekstra bir yatırımla daha şimdiden nasıl geliştirileceği hakkında bilgiler vermeye başladı bile. Porsche özellikle daha farklı segmentlerde yer alacak elektrik motorlu modeller üreteceğinin sinyalini bu yatırım dipnotuyla paylaştı. Bunların en basit örneklerinden biri Mission E Cross Toursmo konsept modeli…

Porsche, Taycan ve varyasyonları için 1.1 milyar dolarlık elektrikli otomobil yatırımı yapacak, yapıyor.