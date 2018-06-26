Tesla Türkiye’nin yeri belli oldu!

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Elon Musk'ın bu yıl içinde Türkiye'de olacağız tweetinden sonra satış ve servis noktasının yerini belirledi.

Elon Musk’ın Türkiye’deki faaliyetle ilgili tweeti ardından şirketin Türkiye için belirlediği açık iş pozisyonları ilanları… Tüm bunlara ek olarak markanın Türkiye’deki yeri de belli olmuş gibi. Tesla servis hizmeti için Merter’de bulunan ve bu zaman kadar Borusan Otomotiv markalarına servis hizmeti veren Otomol ile anlaşıyor. Markanın satış mağazasının ise Zorlu Center da olması planlanıyor.

Markanın ortaya çıktığı ilk günden bu yana markanın yaklaşık 300 araçlık bir pazarı oluştuğu bilenen durumlar arasında. Tesla’nın ülkemizdeki satın alma durumları ise kişilerin özel olarak ithal etmesiyle gerçekleşiyor. Resmi olarak ülkemize satışı olmayan markanın Türkiye’ye getirilen otomobilleri bakım ve onarım için ise en yakın lokasyon olan Avusturya/Graz servisine gidiyor.