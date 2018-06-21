Yeni Renegade ne zaman Türkiye’de olacak?

Renegade, kapsamlı bir yenilenme süreci geçirerek iddiasını artırdı. Daha dinamik bir yüze ve tasarımda daha modern detaylara sahip olan otomobili Fiat'ın kalesinde Balocco'da kullandık! İşte yeni Renegade'nin tüm detayları...

Çok ama çok erken saatlerde başladığınız bir gün düşünün, ne kadar mevsim yaz olsa da erken başladığınız için güne havanın serin haliyle tanışmanız kesinlikle kaçınılmaz olur. İşte öyle bir zaman da güne soğuk başlasak da hareketimiz fazla olduğu için ısınmamız çok uzun sürmedi. Önce Milano Malpensa Havaalanı kısa bir bilgi ve yeni Renegade’ler ile doğruca Balocco yoluna düştük!

Milano Balocco arası yaklaşık bir buçuk saat civarındaydı arada bir de mola verince bu süre biraz daha uzadı. Bu detaylarla pek fazla zaman kaybetmeden ben size yenilenen Renegade’den bahsedeyim.

Yenilenen Renegade’de neler değişti?

Öncelikle tasarım konusunda detaylar vermek istiyorum. Küçük SUV sınıfında yer alan Renegade, köşeli bir gövde tasarımına sahip. Otomobilini konik parçalarından en önemlisi ise 7 parçalı motor ızgarası ve farları. Önden yeni Renegade’ye baktığınızda farları çevreleyen gündüz farlarını görüyorsunuz, hatta onlar size merhaba diyor. Ardından bir önceki jenerasyona göre daha da genişleyen motor ızgarası otomobilin duruşunu artı yönde etkilemiş.

Renegade’nin arkasına baktığınızda ise yenilene stoplar dikkatinizi çekiyor. Led teknolojisiyle donatılmış olan bu parçaların şekli eski halini koruyor ancak stopların içi baktığınızda oldukça şık ve yenilikçi duruyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise yeni tasarım çizgisine sahip olan jantlarla karşılaşıyorsunuz. Makyaj operasyonu Renegade’ye 16, 17, 18 ve 19 inç boyutları da dahil, 7 farklı jant seçeneği katmış durumda.

Kolay bir şekilde sökülebilen ve bagajda muhafaza edilebilen çift parçalı My Sky açılır tavan ise Wrangler'a gönderme yapıyor. Limited ve Trailhawk versiyonlarındaki siyah şerit tavan da dikkat çekiyor.

Renegade'in iç mekânı da gündelik yaşamı kolaylaştıran pratik özelliklerle donatılmış. Yenilenen orta konsol yapısı sayesinde irili ufaklı yeni eşya gözlerine sahip olan Renegade'e 1,2 litrelik ek saklama alanlarına da sahip.

Yeni nesil Uconnect 5-inç, Uconnect 7-inç ya da Uconnect 8.4-inç NAV dokunmatik multi medya sistemi, daha güçlü bir işlemci ve geliştirilmiş tepki kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca bu sistem Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumnlu çalışıyor.

Yeni uygulama : Jeep Skills

Arazi sürüş performanslarını geliştirmek ve en özgün Jeep ruhuyla macera yaşamak isteyen sürücüler için, Uconnect 8.4-inç NAV Jeep Skills ile donatılabiliyor. Jeep Skills ile kullanıcılar Renegade'in arazi potansiyelini keşfedebiliyor. Jeep Skills sürücüyü çekiş, yalpalama, eğim, basınç ve irtifa gibi parametreleri 8.4 inç ekrandan canlı olarak sürekli bilgilendiriyor. Üstelik yağ basıncı, direksiyon açısı, G kuvveti, gaz ve fren pedallarındaki basınç, 0'dan 50km/s'ye ve 0'dan 100km/s'ye hızlanma, fren mesafesi gibi ek bilgilere de ulaşılabiliyor.

Motor ve şanzıman seçenekleri

Yeni Renegade’yi kullanmaya gitmeden önce, FCA İtalya’da gelecek 5 yıldaki planlarını anlatan toplantısını gerçekleştirdi, bende bu toplantıyı yakından takip etmiştim. Toplantının en önemli konularından biri FCA’nın SUV araç konusunda rakiplerinin gerisinde kalmış olmasıydı. Buna rağmen kârlılığını ve şirket değerini arttıran grup Jeep markası için, önümüzdeki beş yıl içerisinde yeni modellerle bizi tanıştıracak, mevcut modellerini iyileştirecek ve elektrikli ürünlere kavuşacak bir yola sahip. Bu durumun içerisinde Jeep modellerinde hatta FCA’nın diğer markalarında da kullanılacak olan yeni küçük hacimli ama turbolu motorlar vardı. Jeep Renegade lansmanıyla bu motorlarla da tanışma fırsatı buldum.

Milano havaalanında ilk kullandığım Renegade 1 litrelik üç silindirli turbo beslemeli bir motora sahipti. 120 HP güç ve 190 Nm tork üreten bu motor 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Ardından pek fazla kullanma fırsatı bulamadığım 1.3 litrelik turbo benzinli motordan bahsetmek isterim. 150 HP güç ile 270 Nm tork üreten bu motor, yenilenen çift kavramalı DDCT şanzımana satın alınabiliyor. Ayrıca bu motoru 180 HP güç üreten 9 ileri tam otomatik şanzımana sahip, dört tekerlekten çekiş özelliğiyle de tercih edebiliyorsunuz.

Seleflerine oranla daha iyi bir performans vaat eden motorlar, 93 kg'den başlayan hafif yapısı, direkt enjeksiyon sistemi, elektronik Westgate yönetimi ve üçüncü nesil MultiAir teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Supap zamanlamasını ayarlayan MultiAir III sayesinde yüksek güç üretiminde dahi yakıt verimliliği sağlanabiliyor. 60 bin saati aşkın sürede test edilen ve dünya çapında 5 milyon kilometre ile otomobil içinde test edilen yeni nesil MultiAir III turbo benzinli motor seçenekleri, bir önceki motor seçeneklerine göre yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Benzinli motor alternatiflerinin haricinde dizel motor seçenekleri de Renegade’in tüm pazarlarda tercih edilmesi için çalışıyor. Yeni Renegade, 1.6 litrelik 120 HP, 2 litrelik 140 ve 170 beygirlik dizel motor alternatiflerine de sahip. Bu motorlar SCR (Seçici Katalitik Konvertör) sistemiyle donatılıyor; 1,6 litrelik motor 6 ileri manuel ya da çift kavramalı DDCT şanzıman ile, 2,0 litrelik motor 9 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Yol dışındaki sürüş kabiliyeti

Yen Renegade, önden çekişli ya da dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor. Jeep Active Drive ve Jeep Active Drive Low, SelecTerrain ile birlikte otomatik, kar, kum-çamur ve 4WD moduyla birlikte geliyor. Yakıt tüketimi ve yol tutuş arasındaki dengeyi sürekli olarak izleyen akıllı 4×4 sistemi, Active Drive Low ile birlikte Yokuş İniş Desteği'ne de sahip oluyor. Efsanevi Trailhawk modeli ise 210 mm'lik yerden yüksekliği ve Selec-Terrain'de tercih edilebilen kaya-taş moduyla öne çıkıyor.

Güvenlik unsurları

Yeni Jeep Renegade'de Elektronik Takla Engelleme ‘ERM', Elektronik Stabilite Kontrolü ‘ESC', Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Trafik İşareti Algılama standart olarak sunuluyor. Ayrıca Paralel ve Dikine Park Asistanı, Ön Çarpışma Uyarısı, Aktif Acil Frenleme, Adaptif Hız Kontrolü, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Trafik Çapraz Geçiş Algılama gibi güvenlik donanımları, öne çıkıyor.

Bütün lansman boyunca bizi yalnız bırakmayan Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel yaptığı değerlendirmede, “Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'de satışa sunulan ve ülkemize geldiği ilk günden bu yana yaklaşık 7 bin 500 adetlik satış rakamına ulaşan Renegade, hali hazırda kendi sınıfında üçüncü sırayı korurken, yine kendi sınıfındaki yüzde 11'lik pazar payıyla başarısını ortaya koyuyor. Yılın son çeyreğinde ülkemiz yollarıyla buluşacak olan yenilenen Renegade, yeni motor seçenekleri ve rakipsiz teknolojisi ve güvenlik donanımlarıyla pazardaki iddiasını artıracak. Yıl sonuna kadar 2 bin adetten fazla Jeep Renegade satışı hedefliyoruz” yorumunda bulundu.