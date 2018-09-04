Antalya’da 7 mahallede kuduz karantinası

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Kordon konulan bölgenin giriş, çıkış anayol başlarına sarı karantina bayrakları dikilecek ve altına 'Burada kuduz hastalığı var' levhası asılacak. Olayla ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise gerekli tedbirlerin alındığını, endişe edilecek bir durumun olmadığını kaydetti.

Yenigün Mahallesi'nde bir kişi köpek ısırılması sonucu hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kuduz şüphesi ortaya çıkınca görevliler köpeği de görmek istedi, ancak köpeğin öldüğü anlaşıldı. Şüphelerin artması üzerine ölen köpek üzerinde yapılan tetkiklerde köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçeyi karantina altına aldı. Mahalledeki sahipsiz köpekler yetkililer tarafından yakalanarak kuduz aşısı vurulmaya başlandı. Karantina kapsamında hayvan barınakları da mahalleden gelecek köpeklere kapatıldı.

Öte yandan ilçede kuduza yönelik bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Bölgedeki karantinanın 6 ay süreceği bildirildi.

Antalya Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk başkanlığında toplanarak Yenigün Mahallesi’nde çıkan kuduz hastalığıyla ilgili bazı kararlar aldı. Kuduz hastalığı nedeniyle Yenigün, Yüksekalan, Kızıltoprak, Kızılarık, Gebizli, Etiler ve Konuksever mahallelerine kordon konulmasına ve bu alanda hayvan ve hayvan maddelerinin çıkarılması yasaklandı. Bu kapsamda kordon konulan bölgenin giriş, çıkış anayol başlarına sarı karantina bayrakları dikilecek ve altına ‘Burada kuduz hastalığı var’ levhası asılacak.

Büyükşehir, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Konyaaltı, Döşemealtı, Serik ve Kemer ilçe belediyeleri kendi görev alanlarında bulunan başıboş ve sahipsiz hayvanlar toplanacak ve aşılanacak. Hastalık öncesi ve hastalıktan sonra barınağa getirilen tüm köpeklerim hekim gözetiminde kuduz aşısı yapılacak. Kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacağına da dikkat çekildi.

“HAYVANSEVERLER ÖNLEMİNİ ALSIN”

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Ersan da hayvanseverlere uyarılarda bulundu. Ersan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Lütfen hayvanseverleri bilgilendirin. Ev hayvanlarınızın ve sokakta baktığınız hayvanların kuduz aşılarını acil olarak güncelleyin. Sokak hayvanlarınızı geçici süreyle güvenli bahçelere alın. Aşısı olmayan hayvanlarınızı ve iki aydan küçük hayvanları sokağa çıkarmayın ve toprakla temas ettirmeyin. Antalya il genelindeki ve ilçelerindeki tüm sokak hayvanları küpeli küpesiz tasmalı tasmasız fark etmeden belediyeler tarafından toplanacaktır. Lütfen kendi baktığınız hayvanları güvenli bahçelere alın” ifadelerine yer verdi.

‘SAKİN OLUN’ UYARISI

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, herkesi sakin olup yetkililere yardımcı olmasını istedi. Yanık, “Salgın yayılmadan durdurulmak üzere, hayvanlar bakımevinde karantinaya alınarak testleri yapılacak ve 6 ay karantinada tutulacak. Yaptığım görüşmede kesinlikle itlaf yapılmayacağının garantisini aldım. Hayvanlar 6 ay karantinada gözetim altında kalacak ve sonrasında bölgelerine salınacaklar. Bu süre içerisinde Ermenek Hayvan Bakımevi hayvan alamayacak ya da salamayacak. Ziyaretçi girişi de yapılamayacak. Anlayışlı olarak bu zor sürecin atlatılıp diğer hayvanlara ve insanlara yayılmasını önlemek adına yetkililere yardımcı olmalıyız” dedi.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ: KUDUZ VAKASI KONTROL ALTINDA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya’da bir mahallede 20 gün önce yaşanan kuduz vakasıyla ilgili önleyici tedbirlerin alındığını, endişe edilecek bir durumun olmadığını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yapılan işlemin rutin olduğuna dikkat çekerek, “Daha önce de çıkan kuduz vakalarında yaptığımız karantinalar vardı. Normalde bizim ekstradan yaptığımız bir şey yoktu. Evet bir kuduz vakası vardı. Bir kişide. Salgın da değil, bizim sadece yapmış olduğumuz rutin bir çalışma. Sahipli, sahipsiz biz tüm hayvanlara rutin aşılarını zaten yapıyoruz. Yapmış olduğumuz işlemi tekrar ettik, endişe edilecek bir durum yok. Herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerine yer verildi.

7 mahallenin sadece mevzuattan kaynaklandığının belirtildiği açıklamada, “Bir mahallede bir kişide olay var. İkinci bir kişi yok. Olası hastalıklarının önlenmesi yayılmasını önlemeye yönelik önleyici tedbirdir. Kuduz vakası da yaklaşık 20 gün önce oldu. Endişeye mahalle verecek bir durum söz konusu değil” denildi.

İHA