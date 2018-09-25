Balgam neden olur? Balgam nasıl geçer? İşte tedavisi…

Vücudumuz solunum yollarının ince ve hassas dokularını korumak için balgam üretir. Enfeksiyonlarla mücadele etmek için antikorlar ve bakteri öldürücü enzimler içerir. Ancak rahatsız edici derecede üretilen balgam, burun ve göğüs tıkanıklıkları gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Balgam ya da mukus hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde... Balgam (mukus) nedir? Balgam neden olur? Balgam tedavisi...

Balgam, rahatsız edici bir durum olasa da solunum sistemi için hayati öneme sahiptir. Peki balgam (mukus) nedir? Balgam neden olur? Balgam tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

BALGAM NEDİR?

Balgam, vücutta birçok astar dokusu tarafından üretilen normal, kaygan ve lifli bir sıvı maddedir. Vücut fonksiyonu için önemlidir ve kritik organların kurumasını önlemek için koruyucu ve nemlendirici bir tabaka olarak hareket eder. Mukus ayrıca toz, duman veya bakteriler gibi tahriş edici maddeler için bir tuzak görevi de görür. Enfeksiyonlarla mücadele etmek için antikorlar ve bakteri öldürücü enzimler içerir. Mukus, vücudun birçok bölgesinde, çok sayıda organın astar dokularında mukus bezleri ile üretilir. Bunlar;

– Akciğerler,

– Sinüsler,

– Ağız,

– Boğaz,

– Burun, ve

– Gastrointestinal sistemdir.

Balgam yapışkandır, böylece toz, alerjen ve virüsleri yakalayabilir. Sağlıklı olduğunuzda, mukus zayıf ve daha az fark edilir. Hasta olduğunuzda veya çok fazla partiküle maruz kaldığınızda, balgam kalınlaşabilir ve bu yabancı maddeleri yakaladığı için daha belirgin hale gelebilir.

Balgam, rahatsız edici bir durum olasa da solunum sistemi için hayati öneme sahiptir. Mukus, ağız, burun, sinüsler, boğaz, akciğerler ve gastrointestinal sistem hatları için son derece faydalıdır. Ancak balgam, burun ve göğüs tıkanıklıklarına, diğer yandan da, şiddetli öksürüklere neden olabilmektedir. Bu durumdan kurtulmak için, bazı doğal ilaçlar ve reçetesiz ilaçlar size yardımcı olabilir. Ancak bu konuda öncelikle bir doktora danışmanızda yarar var.

İLGİLİ HABER Öksürük nasıl geçer? İşte öksürüğü kesen tedavi yolları...

BALGAM NEDEN OLUR?

Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonları, artan mukus üretiminin ve mukusun neden olduğu öksürüğünün yaygın nedenleridir. Alerjik reaksiyonlar, mukus üretiminin artabileceği başka bir nedendir. Balgamın diğer nedenleri şunlardır:

– Boğaz enfeksiyonu

– Bademcik iltihabı

– Larenjit

– Mononükleoz

– Krup hastalığı

– Sigara içmek

– Hava kirliliği

– Kimyasal uçucu maddeler

– Gebelik

– Anksiyete

Hastalıkların ve rahatsızlıkların yanı sıra, aşırı balgam üretimine bazı gıdaların da sebep olduğu bilinmektedir. Bunlar:

– Süt

– Yoğurt

– Tereyağı

– Peynir

– Dondurma

– Soya ürünleri

MUKUS VE BALGAM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Balgam, özellikle aşırı mukus üretildiğinde ve öksürüldüğünde, solunum sistemi tarafından üretilen mukozaya atıfta bulunmak kullanılan terimdir. Bir enfeksiyon sırasında, mukus, enfeksiyondan sorumlu virüsleri veya bakterileri ve vücudun bağışıklık sisteminin (beyaz kan hücreleri) enfeksiyonla savaşan hücrelerini içerir.

Balgamın kendisi tehlikeli değildir, ancak büyük miktarlarda bulunduğunda, hava yollarını tıkayabilir. Balgam genellikle öksürük ile dışarı atılır ve bu genellikle burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtilerle birlikte görülür.

İLGİLİ HABER Burun akıntısı nasıl geçer? Burun akıntısının nedenleri ve tedavisi…

MUKUS VE BALGAMIN FARKLI RENKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

– Birçok hastalığa eşlik eden kalınlaşmış mukus genellikle normal, berrak, ince mukus ile karşılaştırıldığında daha koyu ve sarı renklidir.

– Yeşilimsi mukus, mukusun enfeksiyonla mücadele eden beyaz kan hücrelerini içerdiği anlamına gelir.

– Kahverengimsi mukus, özellikle de burun içi tahriş olmuş veya yaralanmış ise, üst solunum yolu enfeksiyonları ile sık görülür.

– Mukusdaki az miktarda kan normal olsa da, aşırı kanama varsa bir sağlık uzmanına görünmelisiniz.

AŞIRI BALGAM NE ZAMAN SORUN OLUR?

Aşırı mukus nadiren ciddi bir tıbbi sorun olmakla birlikte, özellikle sinüsleri bloke ettiği veya öksürük nöbetlerine neden olduğu zaman rahatsızlık verici ve rahatsız edici bir durumdur. Kalınlaşmış mukus ve aşırı balgam üretimi, aşağıdakiler dahil olmak üzere pek hoş olmayan semptomlara neden olur:

– Burun akması,

– Burun tıkanıklığı,

– Boğaz ağrısı,

– Sinüs başağrısı ve

– Öksürük.

BALGAM TEDAVİSİ

Balgamın altında yatan nedenler ise genellikle antibiyotikler, diğer ilaçlar ve solunum yolu tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir. Bazı durumlarda ameliyat da gerekli olabilir. Balgamın altında yatan bazı nedenler viral olabilir ve bunlar antibiyotiklerle tedavi edilmez. Bunun yerine, iyileşmek için sadece iyi beslenmek, nemlendirme yöntemleri uygulamak ve istirahat yeterli olabilmektedir.

Ayrıca, evde tedavi yöntemleri ile belirtilerinizi hafifletebilirsiniz:

– Nemlendirici kullanma

– Tuzlu su ile gargara

– Okaliptüs yağı gibi solunum yolları açıcıları kullanma

– Bazı reçetesiz ilaçları alma