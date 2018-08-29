‘Biyobenzer ilaçların hastalara ve ekonomiye katkısı büyük’

Biyobenzer ilaçların, maliyetleri azaltarak ülke ekonomisine ciddi bir fayda sağladığını belirten TRPharm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göker, bu ilaçların sisteme alınmasıyla kanser ilaçlarında 300 milyon TL'lik tasarruf yapılabileceğini söylüyor.

Biyoteknoloji, ilaç endüstrisinin insan sağlığının hizmetinde ilerlemesi için kilit öneme sahiptir. Hastalıklara karşı yeni ilaçların geliştirilmesinde biyoteknolojik yöntemler giderek kimyasal ve bitkisel formülasyonlardan daha etkili olmaktadır. Biyobenzer ilaçlar, hem hastaların biyoteknolojik ilaçlara erişimini artırmakta hem de rekabet yaratarak maliyetleri azaltmakta ve dolayısıyla ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır.

DEVLETİN KANSER İLAÇLARINDAN 300 MİLYON TL TASARRUF ETMESİ MÜMKÜN

Hükümetin biyoteknolojik ilaçlarla ilgili Stratejik Teşvik Belgesi firmaları harekete geçirdi. Kanser tedavilerinde yoğun kullanılan bazı ilaçların biyobenzerleri “Bedeli ödenecek ilaçlar listesine” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”ne alınmasıyla kanser hastalarının tedavisini doğrudan üstlenen SGK'nın bütçesine doğrudan 200 milyon lira civarında katkısı olacağı belirtiliyor. Söz konusu biyobenzer ilaçların sisteme alınmasıyla ilaç ihalelerindeki fiyatların düşürülmesini de sağlayacağına dikkat çekilerek, ihalelerde oluşacak iskontolarla birlikte toplam kamu tasarrufunun yaklaşık 300 milyon lirayı bulmasının beklendiği belirtiliyor.

TASARRUF İÇİN 27 EYLÜL KRİTİK GÜN

Sağlık Bakanlığı'nın 2019 ve 2020 yıllarındaki ilaç alımlarına yönelik olarak önümüzdeki 27 Eylül tarihinde yapacağı ilaç alım ihalesi kapsamında, var olan orijinal ilaçlar için oluşacak kamu maliyeti 622.2 milyon liraya kadar çıkacak. Bu ilaçların biyobenzerleri geri ödeme listesine alınma sürecinin önümüzdeki 27 Eylül tarihine kadar tamamlanmış olması durumunda ise bu tutar 445.4 milyon liraya gerileyecek.

İLAÇ 7 AY ÖNCE RUHSAT ALDI, GERİ ÖDEME İZNİ İÇİN BEKLENİYOR

Lenfoma ve lösemi hastalıklarının bazı türlerinde kullanılmak üzere geliştirilen, hematolojik onkoloji alanındaki ilk “biyobenzer” ürün ruhsat alarak hastaların kullanımına sunuldu. İlacın bir an önce geri ödeme kapsamına alınması bekleniyor. Hükümetin Biyoteknolojik İlaçları Stratejik Teşvik Belgesi kapsamına alması üzerine, TRPharm İlaç'ın yerlileştirme amaçlı kuracağı fabrikanın yapımı da sürüyor.

TRPharm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göker, kimyasal bileşimler yerine biyolojik yöntemlerle, organizmalardan ve canlı sistemlerden üretilen biyoteknolojik ürünlerin eşdeğeri olan biyobenzer ürünün Türkiye’de hastaların istifadesine sunulduğunu belirterek, “Biyobenzer ürünler yalnızca daha fazla hastanın bu önemli tedavilere erişmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıldıkları tedavi alanlarındaki sağlık maliyetlerini düşürerek, diğer alanlarda yeni ve yenilikçi tedavilerin yolunu açacaktır.” dedi.

“BİYOBENZER ÜRÜNLER ÜLKE EKONOMİNE FAYDA SAĞLAR”

Göker, “Biyobenzer ilaçlar, mevcut ürünlere kıyasla aynı etkiye sahip olmakla birlikte daha ekonomik, bu önemli bir avantaj. Bunun yanı sıra biyobenzerlerin ülkeye girmesiyle teknoloji transferi de sağlanacak ve üretimin Türkiye’de yapılmasıyla birlikte ihracat potansiyeli de artacak. Böylece ithal ürünlerden oluşan Türkiye ilaç pazarı, ihracat yapan noktaya gelecek.” dedi.