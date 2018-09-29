Gıda hassasiyeti testleri güvenilir mi?

Son yıllarda özellikle kilo vermek isteyenlere gıda hassasiyeti testleri yapılıyor. Bunlar oldukça pahalı testler. Peki gerçekten işe yarıyor mu? İşte konuyla ilgili Prof. Yeşim Erbil’in anlattıkları...

Gıda hassasiyeti (intolerans) testleri günlük hayatta karşılaştığımız (hatta karşılaşmadığımız) onlarca gıdaya karşı vücudun tepkisini inceliyor. Ama burada en önemli nokta, öncelikli olarak ‘gıda alerjisi' ve ‘gıda intoleransı' kavramlarının birbirinden ayrılmasıdır. Gıda alerjisi, vücudun bir besine karşı verdiği immünolojik yanıttır. Yani bu besine karşı IgE antikorları üretir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Besin alerjisi belirtileri ise kişinin besinle yeniden karşılaşması ve çeşitli hücresel olayların gelişip ‘histamin' salgılanması ile ortaya çıkar. Bu belirtiler çok şiddetli olup kaşıntı, döküntü, bulantı, kusma, kramp tarzı ağrılar, nefes darlığı gibi belirtilerdir.

Gıda intoleransı ise immünolojik bir yanıt değildir. Alınan o besine karşı hassasiyet olduğunu gösterir. Örneğin süt içince aşırı gaz, karın ağrısı olan bir kişide laktozu parçalayan enzim eksikliği vardır yani alerji yoktur. Beslenmeden süt çıkarıldığı zaman kişinin şikayeti geçer (Eliminasyon testi).



HASTALAR SAĞLIKLI GIDADAN DA MAHRUM KALIR

Prof. Yeşim Erbil, sözlerine şöyle devam etti: “Otoimmün hastalıkları olanlara veya zayıflamak isteyen kişilere günümüzde

yaygın olarak ‘gıda intoleransı' veya ‘gıda alerjisi' adı altında testler yapılıyor. Bu testler spesifik IgG antikorlarına bakılmasıdır. Ancak IgG antikorlarının varlığı, o besine karşı bir intoleransı veya alerjiyi göstermez, vücudun o yiyecekle karşılaştığını ortaya koyar. Bu çok olağan bir yanıttır. Bu gerçeği bilen beslenme uzmanları hastalardan söz konusu

testleri istemez. Gereksiz maliyet ve gereksiz endişeye neden olan bu testlerden onlarca gıdaya ‘intolerans veya

alerji var' şeklinde sonuç verilmektedir. Hasta pek çok sağlıklı gıdadan uzaklaştırılmaktadır. Ancak bu testlerin sonucuna göre beslenme programı yapılmamalıdır. Hazır gıdalarla glütenin azaltılması ve vücuda dokunan gıdaların kesilmesi

en akılcı yoldur. İmmünoloji uzmanları, bu testleri diyet programı ayarlamak için önermemektedir.”