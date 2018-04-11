Sezaryenle doğumda artış

Sağlık Bakanlığı, sezaryenle doğum oranının arttığını bildirdi. Bakanlığın sunduğu verilere göre, bu artış en çok özel hastanelerde gözleniyor. İşte o veriler...

Hastanelerde yapılan doğumlardaki sezaryen oranları giderek yükseliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012'de yüzde 49.6 olan sezaryenle doğum, 2016'da yüzde 54.2'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde sezaryenle doğum oranı yüzde 38.2 olurken, üniversite hastanelerinde bu oran yüzde 69.1, özel hastanelerde de yüzde 70.5'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 2017 Faaliyet Raporu'nda, sezaryenle doğumun Bakanlık tarafından aylık takip edildiği belirtildi. Daha önce 3'er aylık periyotlar halinde yapılan takibin artık aylık olarak izlendiğini açıklayan Bakanlık, şu bilgileri verdi:

“Bakanlığımızca 2007 yılından itibaren ülke genelinde kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında doğumun yöntemlerine göre dağılımı, sezaryen oranları ve sezaryenlerin tıbbi gerekçelerine göre dağılımı izlenmektedir. Nisan 2012 tarihinden itibaren 3 aylık, Temmuz 2012 tarihinden itibaren ise aylık olarak tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından Robson Sezaryen Gruplaması Formu ile doğum verileri toplanmaktadır. 2015 yılından itibaren ise Hastane Doğumları ve Robson Gebe Sınıflaması verileri, http://saglikhizmetleri. saglik. gov.tr/ dogum/ adresinde elektronik olarak toplanmaktadır.”

ERDOĞANLAR KARŞI

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde ”Bu ülkede yıllarca doğum kontrolü mekanizmalarını çalıştırdılar. Tıbbi müdahalelere varıncaya kadar herşeyi yaptılar. ‘Sezaryen’ denilen olay budur, ‘Ölüyorsun, seni kurtaracağız, onun için sezaryen’ dediler. Halbuki dert daha fazla para kazanmaktı'' demişti.

Emine Erdoğan da geçen yıl katıldığı bir toplantıda, Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen oranının, Türkiye’de yüzde 53’e yükseldiğini belirterek, “Ülkemizdeki oranı, Fransa’daki yüzde 20, Hollanda’daki yüzde 15’ler seviyesine indirmek için büyük bir seferberlik başlatmalıyız” demişti.