Facebook nasıl kapatılır? Facebook kalıcı hesap silme linki… (mobil ve masaüstü)

Sosyal medya platformlarının artması ve benzer özelliklere sahip olmaları nedeniyle kullanıcılar tercih yapmaya başladı. Bu da kullanılmayan uygulamaların kalıcı olarak kapatılmasına sebep oldu. Fotoğraf paylaşmak için ayrı, düşünce paylaşmak için ayrı sosyal medya aracını kullanmaya başladık. Kendi ilgi alanına doğru yönelenler de artık kullanmamaya başladıkları uygulamaları kalıcı olarak silmeye başladı. Bu uygulamalardan biri de Facebook... Peki Facebook'ta kalıcı silme işlemi nasıl yapılır? Haberimizden Facebook hesap silme linkini bulabilirsiniz.

Facebook kullanıcılarına hesaplarını kalıcı olarak kapama özgürlüğü tanır. Ancak kalıcı silme işlemini gerçekleştirenlerin Facebook’a aynı kullanıcı adı ile geri dönemez. Facebook’ta kalıcı hesap silme işlemi gerçekleştireceksiniz bilmeniz gereken en önemli konu da budur. Facebook’u sildiğiniz anda tüm paylaşımlarınız(fotoğraf-video) kaybolur. Aynı zamanda etkileşim (yorum-beğeni) ve mesajlarınızı da yok etmiş olursunuz. Facebook’u başka bir kullanıcı adı ile kullanabilirsiniz ama silme işleminden önceki bilgilerinizi geri getiremezsiniz. Kısaca her şeye sıfırdan başlamanız gerekir.

Öte yandan Facebook hesap silme işlemi sonrası 2 hafta boyunca hesabınızı hiçbir şekilde açmamanız gerekiyor. Aksi takdirde hesap kapatma işleminiz sıfırlanabilir ve yeniden hesap kapatmak ile uğraşabilirsiniz. Bu nedenle grup yöneticisi olduğunu ya da sayfanızda hareket oluşturabilecek tüm etkileşimlerden çıkış yapmalısınız. Eğer hesabınızda etkinlik devam ederse Facebook hesabınızı kalıcı olarak silmez. Peki Facebook’ta kalıcı olarak hesap silme işlemi nasıl yapılır? Haberimizde hesap silme sayfasının bağlantı linkini bulabilirsiniz…

FACEBOOK HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Facebook’a bir daha dönmeyi düşünmüyorsanız kalıcı hesap kapama işlemi tam size göre. Facebook’a geri dönme kararı verirseniz ancak yeni kişi olarak dönebilirsiniz. Peki Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır?

FACEBOOK HESAP SİLME SAYFASI:



–https://www.facebook.com/help/delete_account

– Yukarıda verdiğimiz bağlantı linkine tıklayın

– Facebook hesabınıza kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

– Açılan yeni sayfada “Hesabı Kalıcı Olarak Sil” seçeneğini tıklayın.

– Açılacak pop-up penceresine şifrenizi ve güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor.

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