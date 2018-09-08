Herkes flash bellek kullanıyor ama tehlike büyük! Son dakikaya kadar kimse fark etmiyor…

Hayata dair en önemli detayların bile teknoloji ortamına aktarılmasıyla kötü amaçlı kişilerin de ilk hedefi teknoloji ürünleri olmaya başladı. Birçok kişi teknoloji ortamındaki tehlikelerin farkında değil, farkında olanlar ise son dakikaya kadar zararlarını kestiremiyor. Siber saldırı türlerinin en geleneksellerinden olan ancak Türkiye'de halen kullanılmaya devam edilen flash bellek üzerinden siber saldırı tehlike saçmaya devam ediyor...

Flash bellekler hayatımın bir parçası haline gelmiş durumda. Teknolojiyle alakası çok olmayan kişiler dahi birçok önemli dosyasını flash belleklerde depoluyor ya da flash bellekler aracılığıyla farklı bir ortama aktarıyor. Bu pratik teknoloji öğesinin taşıyabileceği tehlikeler ise son dakikaya kadar fark edilemiyor…

İLK HEDEF ŞİRKETLER

Webtekno tarafından aktarılan habere göre geleneksel yöntemi bir kenara bırakamayan saldırganlar, Türkiye'deki şirketlerin büyük bir çoğunluğuna saldırı gerçekleştirdi. Özellikle yaz aylarında artan saldırılar, Türkiye'de yüksek oranda flash bellekler aracılığı ile yapılıyor.

GİZEMLİ FLASH BELLEKLERE DİKKAT!

Tüm dünyada büyük şirketlerin uyarısıyla flash belleklerin kurum içerisinde kullanımı yasaklanıyor, hatta yok edilmesi bile talep ediliyor. Uzmanlar; virüsleri çok iyi kamufle edebilen, uzun süre saklayabilen ve temizlenmesi oldukça zor flash belleklerin bilgisayarlardan uzak tutulması öneriyorlar. Saldırganların bilgisayarlara erişmek için birde oldukça basit bir yöntemi var. “gizemli flash bellek” adı verilen bu plana göre siber suçlular erişmek istedikleri bilgisayarın önüne flash bellek bırakıyor. Bilgisayar kullanıcısı ise kendi için bırakıldığını düşünerek flash belleği bilgisayarına takıyor. Bu yöntemle suçlular; hassas verilere erişebiliyor, sisteme zarar verebiliyor, zararlı yazılımlar yükleyebiliyor.

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