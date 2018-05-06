Hızlı kilo vermenin en kolay ve sağlıklı yolu

Kimimiz gereksiz yemek yediğinin farkına geç vardığından, kimimiz çalışma yoğunluğu gibi nedenlerle sağlıksız beslenme alışkanlıkları edindiğinden kilo alıyor. İşte tam bu noktada uzun süreli açlıklar kilo sorununu çözüyor. Nasıl mı? İşte yanıtı…

Uzun süreli açlık

‘Aralıklı oruç', beslenme zamanının kontrolünün ele alındığı sistemdir. Bu kilo yönetimi, özellikle uzun ve yoğun çalışma düzenine sahip kişiler tarafından tercih edilir. Aralıklı oruçta, açlık ve tokluk zamanınızı kendi programınıza göre şekillendirebilirsiniz. Bu konudaki genel yaklaşımlar, bir haftaya yayılabilen ve 12, 16, 18 ve 20 saate varan açlık periyotlarıdır. Bu açlık periyotları içine uyku ve aktif saatlerinizi dahil etmek uygulamayı kolaylaştırmanızı sağlar.

1) 5/2 kuralı: Haftanın 5 günü kalori kısıtlı beslenirken buna hafif ve orta şiddette eklenebilen egzersizlerle kilo ve yağ kaybının yanı sıra kas ve doku kaybı da en aza iner. İki gün ise uygulayabileceğiniz şiddette açlık periyotlarını içerir.

2) Uzun süreli açlık modelleri:

Dikkat!

Uzun süreli açlıklarda olası şikayetleri azaltmak için su, şeker ilave edilmemiş çay ve kahve, maden suyu, tereyağı eklenmiş sade kahve kullanılabilir. Yediklerinizin besleyici değerinin yüksek olması önemlidir. Zorluk yaşamanız normaldir çünkü beden çoğu şeye adapte olabilecek yapıdadır. Özellikle ilk 10 gün zorlu geçer.

Faydaları

İnsülin direnci düşer

Sık aralıklarla beslenme vücudun sürekli olarak insülin salgılamasına neden olur. Aşırı salgılanan insülin, reseptörleri zamanla duyarsızlaştırır. Vücut insülini salgılasa da dokularca kullanılamadığından hiperinsulinemi tablosu oluşur. Karbonhidrat çeşidi ve alımının dengelenmesi ile birlikte hgA1c düzeyleri de dengelenir.

İnsülin salgılanması azalır

İnsülin, yapıcı bir hormondur. Aldığınız kalorinin dokularca kullanımı ve fazlasının da depolanmasını sağlar. Düşen insülin salınımı, dokuların enerji kaynağı olarak yağ dokusuna yönelmesini sağlar. Depo yağlar enerji için kullanılır. İnsülin yağ yakımının önündeki engeldir. Bu sayede; HDL yükselir LDL düşer.

Yaşlanma yavaşlar

Dengeli yapılan kalori kısıtlaması ve açlık periyotları hücre yenilenmesine imkan verir. İnsülin ve büyüme hormonu ters orantı ile çalışan hormonlardır. Az salınan insülin, büyüme hormonu üretimini artırır.

Dengeli yapılan uzun süreli açlıklar hücre düzeyinde koenzim Q-10 seviyelerini artırır. Vücudun metabolik dengesini yeniden kurmasını sağlar.