Son 23 Nisan?..

Neyi yapamadılar da seçimleri öne aldılar?..

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Aklına geleni “KHK” diye kanunlaştırabiliyor…

Seçilmiş başbakanları, belediye başkanlarını kulağın tutup atabiliyor…

Her dediğini manşet yapan yalaka medyan var…

Çankaya'yı beğenmedin, Nişantaşı kadar sarayın var…

Sana biat etmiş ordun var…

Hırsızlık, soygun, talan iddialarının kapağını açıp bakmayan bir yargı var…

Anayasaya uymadın, sana uygun bir anayasa var…

Ağzını açanı hapishanelere kapatan, emrinde bir OHAL var…

“Öyle” diyorsun zıplayıp alkışlayan, “öyle değil” deyince yine zıplayıp alkışlayan… Beş milyon işsizi, yirmi milyon yoksulu, 62 lira kilosu, 100 gram kıymaya hasret… Elinden dereleri, koyları, ormanı alınmış, ama gıkı çıkmayan bir millet var…

Yapamadığın ne vardı da erken seçim?..

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Biz anlıyoruz aslında…

Cumhuriyeti yok edemeden yok olma korkusu başladı…

Bu ekonomik çöküntü bir sene daha gizlenemezdi… Köylü, esnaf sokağa dökülecek, yoksullar kendilerini yakmaya başladılar, böyle bir yıl daha yürümezdi… Dünyanın çağdaş ülkeleri dışladılar, dış yaptırımlar geliyor, böyle bir yıl daha gitmezdi… Suriye'ye girdi, işin içinden çıkamıyor, bir sene daha klarnetçi ile idare edemezdi… Bu hukuksuzluk, adaletsizlik ve zulüm ile bunca suç bir yıl daha örtülemezdi…

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Kör vicdan sızlar, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda 150 bebek hapishanelerdeydi…

En sonuncusu Deran bebek, altı aylık… Annesi Ayşe öğretmen “Çocuklar ölmesin” dediği için ilk 23 Nisan'ını güneşsiz bir hapishane koğuşunda geçirdi minik… Gardiyanlar bağırdıkça, demir kapılar çarptıkça, uyanıp ağladığını söylüyorlar…

Buna hiçbir vicdan bir yıl daha razı olmazdı…

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İşte; bir an önce “tek adam” olmak, her diktatörlük gibi önüne çıkanı ezip geçmek istedi…

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Eğer her bir cumhuriyetçi, Deran bebek ve annesi kadar cesur olmazsa…

Emin olun bu son 23 Nisan'dı…