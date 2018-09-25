BES ile üç yıl seve seve…

Hayırlı olsun… Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu hale getiriliyor ve çalışanlar üç yıl boyunca sistemden çıkamıyor! İlk uygulamada yüzde 60'dan fazla fire verince bu sefer ki taktik üç yıl seve seve…

Kişisel görüşüm hemen yapamazlar. Yerel seçimler öncesi fazla tepki alırlar. Gerçi belli de olmaz, acayip sıkıştılar. Bakarsınız önümüzdeki ay başlarlar.

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İyi de sistemi zorunlu hale getirene kadar önce kendine sorsan ya bu millet neden bu sistemden çıktı? Nerede yanlış var?

“Sırtlarını BES'e dayamışlar, yüksek ücretler, düşük performansla yola devam ediyorlar. Aslında kimseye gerek bile yok, bilgisayar modellemesi yapsan daha iyi getirir. Vatandaş para koyuyor, devlet yüzde 25 katkı yapıyor ama dönemin sonunda yüzde 25 getiri bile yok!”

Bu tespit kimin? Ekonominin eski sorumlusu Mehmet Şimşek'in!

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Zarar bile etse yönetim ücreti kesiliyor. Hiç yönetilmese daha iyi getiriyor! Bireysel Emeklilik Fon'larını yönetenlerin maaşlarını araştırın isterseniz. Bu kadar kârlı bir iş olmasa, satış yapan personele neden fazladan ikramiye verilir dersiniz?

Bir şeyi doğru yaptık, onu da elimize yüzümüze bulaştırdık. Bu sistemin faydasını ve gerekliliğini savunurum. Zira mecburi hale getirilmesinin savunulacak tarafı yok!

Sisteme cebren katılan yüzde 60 kendi iradesiyle çıkış yapmış. Onları zorla tekrar sokuyorsun. Üç yıl boyunca da çıkarmıyorsun! Yüzde 51'i alınca millet iradesi, peki bu durum neyin nesi?

Zorunlu tasarruf ne demek? Vatandaş borcunu ödeyemeyip dünya faiz ödeyecek yine de devlet tasarruf adı altında maaşından zorunlu para kesecek! Bırakın tasarruf etmesin, borcunu ödesin. İsteyen katılsın, istemeyen katılmasın.

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Millet aldığı maaşla ayın sonunu getiremiyor. Zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Yıllardır kötü yönetilen ülkenin fakirleşen halkı zorla tasarrufa teşvik ediliyor. Sahi tasarruf denilince neden devlet hiç kendi üzerine alınmıyor? Çalışmayandan zorunlu GSS kesiyor. Çalışan dünya SGK ödüyor. İşsizlik fonunu hiç saymıyorum. Üzerine de zorunlu tasarruf! Sonuçta bu toplanan paralar Hazine'ye borç veriliyor. Al sana yeni kaynak!

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Yahu Suriyelilerin BES'i mi var? Her ay cayır cayır para dağıtılıyor? Sosyal yardım adı altında 18 milyon kişi besleniyor. Para mı bitti de yeni kaynak aranıyor? Tamam, uçak hediye ama su yakmıyor!

Bakın burası çok önemli; Bu akşam saat 21'de Halk TV'de konu ekonomi… Sorular için Twitter'dan @sozcumuratoglu ya da murat muratoglu diye ara çıkar o…