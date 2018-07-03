İdam gelsin yağlı urgan kemirirsin!

Seçim bitti, yetki verildi. Kıvırmadan idamı geri getirsinler bakalım ne olacak Türkiye'nin hali? Getirebilirler mi? Saf olmayın… Size yalan söylediler. Getiremezler. Eğer; “Bir ülke nasıl batırılır iki yıl içinde” deneyi yapacaklarsa buyursunlar… Tarihe geçerler!

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Bakın sadece ekonomik açıdan konuşuyorum. İdam gelsin, Türkiye iki yıl içinde daha önce hiç yaşamadığı bir krize girer. Hani 2001 krizini örnek gösteriyorlar ya o bunun yanında sığır çiftliğine kontenjandan girmiş tavuk gibi kalır.

Milyonlarca yeni işsiz, durdurulamayan bir enflasyon, pul olmuş bir para, borçlarını ödeyemeyen bir Türkiye, fakirleşmiş bir halk ile beraber ülke ekonomisi göçer. Milyarlarca dolara yaptırdığımız 90 milyon kişilik üçüncü havalimanı var ya, uçurtma uçururuz. İhracat yarısına düşerse öpüp başımıza koyarız.

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İdamın geri getirilmesiyle beraber Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiş olur. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği sona erer. Konsey, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek için kurulmuş. Otellerin yıldız alması gibi, bir yatırımcının tercihi için olmazsa olmazlardan biri…

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Yahu Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi Avrupa Birliği'ne üye olmayıp Avrupa Konseyi üyesi olan tüm ülkeler, idam cezasını kaldırdılar. Rusya'da var, 1996'dan beri uygulanmıyor. Yoksa gelişmiş ülkeler idam cezası olan ülkelerle masaya bile oturmuyor.

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Zira Avrupa çok açık konuştu; “İdam cezasının olduğu bir ülkenin Avrupa Birliği'nde yeri olamaz.” “Zaten yerimiz yok” mu diyorsunuz? Katılıyorum. Ancak o iş o kadar basit değil! Yıllardır ülkemize yatırım yapan yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı temelden değişir. Türkiye ekonomisi dışa kapanır, içe büzüşür. İlişkilerin bitmesi ardından mali yaptırımlar başlar.

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Türkiye ye sağlanan finansmanın üçte ikisi Avrupa Birliği'nden… Türk bankalarına açılacak kredilere kısıtlama, şirketlerin kredi alması veya bono-tahvil ihraç etmesini durdurulması anlamına gelir. İdam cezasını geri getirmiş Türkiye'ye bırakın para gelmesini, hasbelkader Türkiye'de bulunanlarda çıkış kapısını arar.

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Yeni yatırım gelir mi? Türkiye'de bulunan yabancılara ait fabrikalar bile ufaktan ya kapanır ya da taşınır. Ziyaret ve ticaret yasağı da masanın üzerine konulur. İdamı getireceksin sonra ülkeye turist bekleyeceksin. Çok beklersin! Sen de hiçbir yere gidemezsin. Vize vermezler.

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Dolar, faiz, borsa ne olur? Hepsini anlatıp sürprizi bozmak istemiyorum. Zira idamı geri getirirlerse nasıl olsa yaşayıp göreceksin. Ancak şu kadarını söyleyeyim yağlı urganı kemirecek hale geleceksin!