TRT’nin harcamaları sırra kadem bastı!

Vatana millete iyilik yapılsın, TRT kapatılsın para boşa akmasın! Kurum değirmen gibi para öğütüyor. Sivilceye sürülecek kadar da fayda sağlamıyor.

TRT, geçen yıl vatandaşların aldığı mallardan 1 milyar 473 milyon lira bandrol parası topladı. Yetmedi 690 milyon lira da vatandaşın ödediği elektrik parasından tırtıkladı. Onu da kasaya attı. Koskoca TRT'nin aldığı reklam parası ise 233 milyon lirada kaldı.

Hepsini topla 2 milyar 396 milyon lira para… Reklamı sayma 2 milyar 163 milyon lira… Ülkede 23 milyon hane olsa… Geçen yıl TRT izlemek için 94 lira ödemişiz hane başına… Gerçekten sadece TRT'yi izlemek için yılda 94 lira ödeyen çıkar mı acaba?

İster izle, istersen izleme… Elektrik kullanırken, televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar veya duşakabin alırken… Para çıkacak o cepten! TRT'ye verilecek kanunen…

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Bulmuş parayı harcamasın mı? TRT'nin nereye, ne kadar harcama yaptığı soruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TRT'nin harcamalarının “ticari sır” olduğunu açıkladı. Paranın nereye harcandığını açıklamadı!

Ticareti neyle yapıyorsun? Vatandaşın parasıyla! Bu minik sır kiminle kimin arasında? Şu şansa bakın ki, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı İbrahim Eren, TRT'nin Genel Müdürü sonuçta…

Kendisi aynı zamanda ülkenin yediği en büyük kazıklardan biri olan Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Üyesi… Öyle de kabiliyetli birisi… Arkadaşını seçmeyi bileceksin bir tanesi…

Bir şirket düşünün… Beş bin üç yüz on yedi personel çalışıyor. Yine de yapımı yandaştan satın alıyor. Sahi çalışanlar ne iş yapıyor? TRT, son 13 yılda 4 bin 465 dış yapıma para yatırdı. O kadar personelle neden kendi yapmadı?

Çeşitli iddialar mevzubahis… Maaşı yüz bin lirayı geçen spikerler, ayda 22 bin Euro ödenen muhabirler… Şirkete uğramadan parayı direkt bankamatikten çekenler…

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Hangi yapımı kim bilir kaç liraya aldı? Kimlerle kaça anlaşıldı? İktidara yakın oldukları için TRT tarafından harçlık bağlanan çok sayıda gazeteci, akademisyen, doktor, sanatçı ve siyasetçi hep parayı saydı. Bunlar “sır” olarak kaldı.

Devamlı zararda… Cepten yiyor. Parayı da bizden topluyor. Adeta kanımızı emiyor. Sabah akşam adeta Diyanet için yayın yapıyor. Arap Emirlikleri bile bu kadar çok dini yayınlara yer vermiyor.

Bakın, buraya kadar sustum, içime attım. Sonunda dayanamadım. Dalga mı geçiyorlar yoksa sabır mı sınıyorlar? Nereye gidiyor bu ülke?

Kimse kusura bakmasın ama neden iki gözü ve kulağı olan herkese ekstra vergi konulmuyor? Sonuçta görsel ve işitsel iletişim kuruluyor. Yakışır mı bu İktidara? Çabuk Payitaht'ı çağırın bana!