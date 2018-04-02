Yeni havalimanı 10 milyarlık erteleme mi istiyor?

Benim şansıma elektrik dağıtım şirketim Boğaziçi CK Elektrik… “CK” yani Cengiz ve Kolin… Grupta Limak da vardı. Ayrıldı. Tam elektrik şirketimi değiştirdim, ayağım uğurlu geldi şirket iflas etti! Tekrar geri döndüm mü Cengiz ile Kolin'e…

Arkadaş, elektrik borcunu bir gün geçirsem kapıda görevli… Hayırdır diyorum; “Kesmeye geldik” diyor. Yirmi dört saat geçmemiş! Zaten gecikince kallavi faiz geçiriyorsun. Yok ama onun derdi başka… Keseceği falan da yok ya… İşlemi yapacak ki bir sonraki ay bana 30 lira kesme-bağlama parası yapıştıracak!

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Şu şansa bakın ki aynı gruplar üçüncü havalimanı alan konsorsiyumun içerisinde… Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu…

Havalimanının bu yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor. İhale modeline göre, işletmeciler her yıl 1 milyar 45 milyon Euro devlete kira ödemesi gerekiyor.

Çıkan haberlerde Ortak Girişim Grubu “ilk iki yılın kirasını erteleyelim” demiş! Kira ödemeleri iki yıl kaydırılırsa ödemesi 25 yıl sonraya! Yoksa üçüncü yıl 3 milyar 135 milyon Euro ödemeleri gerekir. Sahi 2 milyar Euro'nun 25 yıllık faizi nedir?

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Zira havalimanını, aslan payı üç kamu bankası olmak üzere Devlet Hava Meydanları'nın kefaletiyle aldığın krediyle yapıyorsun. İhaleye çıkılırken bunlar bilinse, çok daha farklı biterdi ihale!

Ödemeler öncesinde de ertelenmişti. İhaleden hemen sonra inşaat çalışmaları başlamasına rağmen yer tahsisi bilinçli bir şekilde 2 yıl geciktirilmişti. Maksat ihalede yazan işletme sürelerini uzatmaktı. Bu sayede 2 milyar Euro çoktan iki yıl ötelendi. Demek bu bile onları kesmedi!

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Diğer yandan, İhale şartnamesi bir yana bırakıldı, havalimanını 120 kota yapılması gerekirken 90 kota yapıldı. Toprağı kazma işi azaltıldı. Maliyetler 2 milyar Euro kısıldı. Diğer rakiplere bu kıyak yapılır mıydı?

Ancak ilginç bir detay daha söz konusu… Bu iş için devlet 7400 hektar alan tahsis etti. Hâlbuki 150 milyon kapasitelik havalimanının kaplayacağı maksimum alan 3500 hektar civarında… Demek ki işin içinde sadece havalimanı değil, bilinmeyen gelir kaynakları da mevcut icabında…

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Havalimanı açıldığı gün para basmaya başlayacak. Devlete ödeyeceği kiranın yarısını duty free kiraları, uçak parkları, restoran işletmeleri karşılayacak.

Üstüne 25 yıl boyunca yolcu başına 20 Euro'yu cebe atacak. Sonra da 2 milyar Euro'yu yani bugünün kuruyla 10 milyar lirayı erteleyip, O meşhur müteahhittin lafını mı hatırlatacak?

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Kiracı ödemeyi bir hafta geciktirse evden çıkarılıyor, fatura bir ay ödenmese telefon kesiliyor, kredi kartı borcu 3 ay sarksa icra geliyor. O iki milyar Euro milletin ciğerinden sökülüyor.

Benim elektrik faturasından gidersek, yıllık 550 milyon Euro kesme-bağlama parası ödeyeceklerse buyursun ertelesinler. Muhtemelen çoktan ertelenmiştir de prosedürü bitmemiştir, açıklaması gecikmiştir. Çatlayın, patlayın Geziciler!