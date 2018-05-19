Bugün 19 Mayıs! Umuttan esiyor rüzgar

Bugün, 19 Mayıs; “düşmanın (emperyalist saldırganlığın) vatan toprağından atılıp temizlenmesi ve egemenliğin bir kişiden, bir aileden, halifeden alınıp, kayıtsız şartsız milletin egemenliğine verilmesi” için atılan adımın ilk günüdür. Mustafa Kemal, “1919 senesi mayısın 19. günü Samsun'a ayak bastığında” Cumhuriyet devriminin başlayacağı umudunu taşıyordu.

Milletin önünde durdu.

1 adım değil.

2 adım değil.

3 adım değil.

1000 adım önünde.

Millet arkasından geldi. 1 günde 1000 yıllık adım attı. Devrimin bu huyu var: Önderini, 1000 adım önünde gidenden seçer. Seçti. Ve 1 günde 1000 yıllık adım atan devrim gerçekleşti.

99 yıl önceydi.

* * *

99 yıl sonra bugün yine mayısın 19. günü ülkemizde “karşı devrimin karşı devriminin gelmekte olduğu” umudu yükseliyor.

Ne demek istiyorum?

19 Mayıs 1919'da başlayan ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Laiklik, bölünmez bütünlük, istiklal-i tam (tam bağımsızlık) temel ilkelerimizdir” diyen devrimi sonlandıracak bir karşı devrim yapıldı.

Güçler tek kişide toplandı.

Kuvvetler ayrımı kalktı.

Egemenlik tek kişiye verildi.

Anayasaya böyle yazıldı.

Referandumla ve mühürsüz zarflarla halka da onaylatıldı. “Egemenliği tek adama” verenler 24 Haziran'da seçim sandığında son darbeyi vuracaklarını hesaplıyorlardı ki, “karşı devrimi devirecek bir güçlü karşı rüzgar” patladı.

* * *

Tayyip Erdoğan!

Halkın yarısını arkasına aldı yani gücünü halkın yarısından aldı, devleti ele geçirdi karşı devrim yaptı.

Muharrem İnce.

Meral Akşener.

Temel Karamollaoğlu.

Selahattin Demirtaş.

Halkın diğer yarısını arkalarına alıp “karşı devrimin karşı devrimini” yapmak yani seçimle gelen Tayyip Erdoğan'ı yine seçimle göndermek için yola çıktılar. Arkalarında kuvvetli bir halk rüzgarı var. Halkın yarısından bir fazlaya ulaşacağı görülen bu yeni rüzgarla; Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş (dilerim bu kez yanlış yapmaz ya da yapmaya zorlanmaz) “karşı devrimin karşı devrimini yapmaya” önderlik ediyorlar.

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4 önderli devrim geliyor.

24 Haziran'da “Tek Adamlı Sistem” iyice betonlaşmadan halkın desteğiyle tarihe gömülecek. Yeni dip dalga; “hukukun üstünlüğü-kuvvetler ayrılığı- dini siyasete alet etmeyen- halkı Allah ile aldatmayan- ulus yok ümmet var demeyen- gerçekten tam bağımsızlığa sarılan- dış borç bulup yemeyen- dünyanın ileri ülkeleri standardında çok üretip, az tüketip, çok biriktiren- eşit gelir dağılımı bekleyen” yurttaşlar ülkesi istiyor.

Bugün 19 Mayıs!

Umuttan esiyor rüzgar!