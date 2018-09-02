Çok yazıldı, anlatıldı. Tık ses yok. İşitmek istemiyorlar. En korkunç sağır, işitmek istemeyendir.

Sana yazıyorum.

Ey Lübnan Başbakanı!

Ey büyük işadamı!

Ey Hariri Beyefendi!

Lübnan'da şirketlerin, Suudi Arabistan'da yatırımların, dünyanın en zengin kentlerinde sayısız malın mülkün var. Türkiye'yi yöneten Tayyip Erdoğan'ı, şimdiki Meclis Başkanı ve o dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı, üst düzey tüm yüksek bürokratları, Türk bankacıları kandırdın. Türkiye'ye tek kuruş döviz getirmedin, tersine Türkiye'nin bankalarından 4.7 milyar dolar kredi çekerek; 164 yıllık pırlanta şirketimizi aldın. Sana; “Türk'ün kör taşı ile Türk'ün anka kuşunu vurma” fırsatı ve ortamı yarattılar. Türk Telekom'un kazançlı günlerinde kâr transferi yaptın, içini boşalttın, sonra şirketi zarara soktun, çalışan sayısını yarı yarıya azalttın, sonra da hisse senetlerini Türk bankalarına bırakıp çekip gittin.

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Ey Korkunç sağır!

Türkiye'ye gelsen, halkımızın alın teri, yılların birikimi şirketimizin sana satılmasına nihai izini veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Külliye Sarayı'nda ziyaret etsen ve “Türkiye zor günler geçiriyor. 4.7 milyar doları getirdim. Alın dolarlarınızı, verin hisse senetlerini” desen… Bu sana yakışır.

Ey korkunç sağır!

Kör müsün?

Türkiye'nin ihtiyacı var.

Görmüyor musun?

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Evet çok yazıldı. Çok anlatıldı. Duyması gerekenlerden biri de “Fuat Bey…” olmalıydı.

Fuat Bey!

Tık ses vermiyor.

Türk Telekom'un sitesinde Mahommed Hariri Yönetim Kurulu Başkanı olarak görülüyor, hemen altında ikinci olarak Fuat Oktay olarak sizin adınız “Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi” diye yazılıyordu.

Niçin bağımsız?

Türk Telekom'u satın alan Hariri'nin şirketinden bağımsız olsun, Telekom yeni sahibinin elinde kötü yönetiliyorsa, kârlılıktan zarara dönüyorsa, bankalardan aldığı kredileri iyi kullanamıyorsa, şirketin içini boşaltıyorsa, kârı-kazancı hızlı bir şekilde Lübnan'a aktarıyorsa uyarsın, müdahale etsin, Türk Telekom'u göz göre göre soydurmasın diye bağımsız üye yapılmıştınız. Fuat Oktay Bey, bu görev için çok yüksek maaşlar alıyordunuz.

Peki sonuç ne oldu?

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı ve Türkiye'nin ikinci adamı

Fuat Oktay Bey, Lübnanlı, Türk Telekom'u zarara sürüklerken ve hisse senetlerini şaşkın bankalara bırakıp çekip giderken siz ne yaptınız?

Ey Fuat Bey!

Ey Türkiye'nin 2. adamı!

Sizi kandıran kim oldu?

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Ey Türk bankacılar!

Sizler de sağıra yattınız.

Ey korkunç sağırlar!

Hariri'ye verdiğiniz 4.7 milyar dolar krediyi ondan alamadınızsa niçin adamın Lübnan'daki, Suudi Arabistan'daki mal varlığına el koymak için harekete geçmediniz? Yoksa onun şirketine kredi açarken sözleşmeye ayrıca Hariri ismini ekleyip altına “Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil” yazıp imzasını almadınız mı? Herkese bunu yapıyorsunuz da Hariri'ye niçin yapmadınız? Sizleri de aldatan birileri mi oldu?

Ey korkunç sağırlar!

Hariri gibi kurnaz tilki bir işadamı, Londra, New York, Çin, Japon bankalarından daha ucuza kredi bulması imkanı varken niçin Türk Bankaları'na daha yüksek faiz ödeyerek kerdi almayı seçiyor, taksitle ödeyebilecekken, sizden aldığı dolarlarla, peşin ödemeye çeviriyor da sizler ”bu işte bir hin oğlu hinlik olmasın” diye niçin şüphelenmiyorsunuz?

Ey korkunç sağırlar!

Ey baş sağırlar!

Sağırlar, birbirini ağırlar!