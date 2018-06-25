“Ne yapar, yapar seçimi yine o kazanır” algısı dün gece sandığa gömülüp, çöktü.

Saray sarsıldı.

Türkiye sevindi.

Böyle yazmak isterdim.

Yazamadım.

Sandıktan, “Muharrem Öğretmen Mucizesi” çıktı. En altta mahalledeki muhtar ile cami imamı, en tepede MİT'in istihbaratı ile Genelkurmay Başkanı'nın göz korkutma helikopteri dahil devletin tüm imkanlarını kullanarak “birinci turda seçilmeyi” umdu ve kendisine oy vermeyenleri “Türkiye düşmanı- vatan haini” ilan etti. En az yüzde 60-65 oy almayı garanti gördüğü için seçimleri 448 gün öne aldı. Baskın seçime gidildi. Muhalefet partileri birleşemezler diye düşünüp “yüzde 10 baraj tuzağı” kurdu. Kendi kurduğu tuzağın “avlananı” kendisi oldu. Birlik enerjisinin (CHP-İYİ Parti- Saadet- HDP) yarattığı oy gücü etkili oldu.

Sandıklar açıldı.

Oylar sayılmaya alındı.

Birlik enerjisi kazandı.

Tek Adamlık kaybetti.

Sessiz ihtilal oldu.

Cumhuriyet başa döndü.

Tünelin ucunda “adaletin parlak ışığı” yeniden görüldü. Halk, 16 yıl önce seçimle getirdiğini yine seçimle gönderiyor.

Bunları yazmak istedim.

Yazamadım.

* * *

Saat 22.00'yi geçiyor.

Yazıyı basılması için matbaaya gönderme vakti doldu. Açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı'nı birinci turda yine Tayyip Erdoğan'ın kazandığını ve Meclis sandalye dağılımında da “Cumhur İttifakının” çoğunluğu sağladığı görülüyor. Halkın yüzde 50'sinden az da olsa fazlası yine güçlü iktidar olarak devam etmesini uygun gördü.

Sandıktan bu sonuç çıktı.

Yazara ne yapmak düşer:

Güç önünde eğilmemek.

Yazmaya devam etmek.

Güç önünde eğilmeden yazmaya devam edeceğim. İnanıyorum ki, her yazı mermere düşen damladır.

Damlaya damlaya!

Mermerler delinir.

* * *

Kesin olmayan sonuçlara göre halkın yarısından çok az fazlası, kırsa da, dökse de, “güçlü bir iktidarın” devam etmesini istedi. Bana göre bu sonuca “eldeki elmayı kaçırmak” korkusu hakim oldu.

Baba oğluna öğüt vermiş.

Oğlum, senin yaşın küçük.

Boyun kısa.

Elma ağacı yüksek.

Merdiven de kırıldı.

Sen ağacın en alt dallarındaki elmaları topla.

Oğlan büyümüş.

Boyu uzamış.

Elleri elma ağacının daha üst dallarındaki elmaları da toplamaya kavuşur olmuş. Ancak o yine alt dalları topluyor, üst dala bir türlü el uzatamıyor.

Öğrenmiş.

Öğrendiğini terk etmiyor.

Üst daldaki elmaya uzanırsam, alttakini de yitiririm diye korkuyor.

Korkuyu yenmek zaman istiyor.

* * *

Kaldı ki, bu yazının baskıya gittiği saatlerde CHP sözcüleri, “YSK'nın sistemine henüz oyların yüzde 40'ı girmiş olmasına rağmen sanki oyların yüzde 90'ının girilmiş gibi gösterildiği” iddiasını dile getirdiler.

3 saatte yüzde 90 oy açıklandı. 4 saat geçti yüzde 10 oy açıklanamadı. Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını erteledi, sonra karar değiştirildi ve balkona çıkacağı açıklandı.

Muharrem İnce ise “Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum” dedi.

Güç önünde eğilmeden.

Doğruları yazmaya devam.