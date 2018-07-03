Perşembe günü onların seçimi var

Gelecek yılın mart ayında yapılması gereken yerel seçimin, erkene alınması gündemde. Anayasa değişikliği yapılmadan seçim yapılamaz. Bu konu iktidar tarafından gündeme getirildiğinde diğer siyasi partiler değişikliğe “hayır” diyemez. Açıkçası erken seçim rüzgarı estirilmeye başlandı.

“Avukatların keyfi, kazancı yerinde” sanılır. Ama önemli bir bölümü geçim sıkıntısı çekiyor. Avukat yanında, asgari ücretle çalıştırılanlar var. Ülkemizde 120 bin avukat bulunuyor. Hukuk fakültelerinde halen 65 bin öğrenci öğrenim görüyor. 5 yıl sonra, 60 binin en az 55 bini avukat olarak çalışmaya başlayacak.

9 YILDIR UYGULANMAYAN KARAR

Adliyeye zabıt katibi alınırken, polis adayı seçilirken, diğer mesleklere girişlerde hep sınav var. Ama, avukatlık stajına girişte ve staj sonunda sınav yok. Barolar, mezun olunan hukuk fakültesinin düzeyini, staj sonunda yapılacak sınavla da avukatlık meslek ve sanatını ölçmek istiyor. Aslında, Anayasa Mahkemesi'nin 2009 yılında verdiği kararda, avukatlık sınavının getirilmesinin hukuk devleti açısından zorunlu olduğu belirtiliyordu ama bunun gereği yerine getirilmedi.

Adliyelerin yönetiminde baro başkanlarının hemen hiç söz hakkı yok. Bu yüzden, adliyede sürtüşmeler eksik olmuyor. Ankara'nın en önemli sorunu adliyelerin 5 parçaya bölünmesi oldu. Her ilde adliye sarayları varken, Ankara kiralık binalarda. Başsavcı Yüksel Kocaman, bu soruna çözüm için çalışıyor ama engeller de çok. Genelde, Demokratik Sol Avukatlar Grubu baro seçimini kazanıyor. Adayı belirlemek için avukatlar 5 Temmuz Perşembe günü önseçim için sandığa gidecek. Seçimi kazanan, 13 Ekim'de diğer adaylarla yarışacak. Önseçime mevcut Baro Başkanı Hakan Canduran, Başkan Yardımcısı Seçkin Arıkan, Erinç Sağkan katılıyor. Ömer Lütfi Avşar ise “Demokratik Sol Grubun 50 yıllık geleneğinde, seçilen bir dönem görev yaparken, bu gelenek yıkıldığı için önseçimi tanımıyorum ve 13 Ekim'de baro başkanlığı seçiminde bu grubun adayı olarak çıkacağım” diyor. 24 Haziran seçiminde adil bir seçim için çaba gösteren avukatların seçimi öncesi, adaylar projelerini SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

HAKAN CANDURAN: STAJYERLERE VAKIF

Stajyer avukatlara eğitimleri süresince destek olmak için Stajyer Avukatlar Eğitim Vakfı (SAVEV) kuracağız. Kuruluş sermayesini cebimden karşılayacağım. Çiçek ve çelenk parasını, baro gelirlerinin de yüzde 15'ini de SAVEV'e aktaracağız. SAVEV çatısı altında ‘Askıda Dayanışma' ve ‘Eldenele' uygulaması başlatacağız. Seçimlere katılan tüm grupların aldıkları oy oranında göndereceği temsilcilerle derhal Baro Meclisi oluşturacağız. Beş kişiden oluşacak Etik Kurul oluşturacağız. Yeni avukatlara kredi sağlayacağız.

Sanıkların duruşmalara SEGBİS yöntemiyle uzaktan katılmaları gibi avukatların da hazır bulunması zorunlu olmayan durumlarda duruşmalara kendi bürolarından online olarak katılmalarını sağlamak için çalışacağız.”

E. SEÇKİN ARIKAN: UMUT BİTMEZ

“Mesleğimiz, hızla artan avukat sayısı, kalitesi sürekli düşen hukuk eğitimi, daraltılan iş alanları, OHAL ve iktidar baskısı, Ankara adliyesinin şehrin dört bir yanına dağıtılması gibi sorunlarla tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Hukuksuzlukların arttığı, yargıya güvenin tarihin en alt seviyesine indiği, yasama organı devre dışı bırakılarak keyfi OHAL kanun hükmünde kararnameleri ile yönetildiği tarihin karanlık bir döneminden geçiliyor.

Proje ve hedefleri gerçekleştirmek, tüm meslektaşlarımızı ayrım gözetmeksizin kucaklayarak çok daha kolay olacaktır. Mesleğimize ve demokratik hukuk devleti mücadelesine hizmet edeceğiz. Bir sonraki dönem Ankara Barosu başkanının kim olacağına dair bir mücadeleyle zaman kaybetmeyeceğiz. Birlikte oldukça umut bitmez.”

ERİNÇ SAĞKAN: HAKİMLER GİBİ OLSUN

Şu anda asgari ücretle çalışan meslektaşlarımız var. İşveren avukatın, müvekkili ile yaptığı görüşmeye dahil edilmiyorlar, fikirleri sorulmuyor, belki bakmak istemedikleri dosyaların dilekçelerini yazmak, duruşmalarına girmek zorunda bırakılıyorlar. ‘Avukatın fazla mesaisi olmaz' gibi bir gerekçeyle yasal haklardan mahrum bırakılıyorlar. Önceliğimiz genç avukatların ve işçi avukatların sorunlarını çözmek olacak. 0-5 yaş meslek kıdemindeki meslektaşların yönetim kurulu üyesi seçilme haklarını getirip, 5 meslektaşımızı yönetim kurulu toplantılarına dahil edeceğiz. Baro Meclisi kuracağız. Avukatlık sınavının getirilmesi, sosyal haklarının en az hakim ve savcılarla eşitlenmesi, yeşil pasaport hakkı tanınması uygulanabilir bir Avukatlık Kanunu'nun yasalaşması için çalışacağız.”

Türkiye'nin ikinci büyük barosu, siyasilerin yapmadığı önseçimi yaparak büyük seçime hazırlanıyor.