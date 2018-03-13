Ayırdına varmak

Şunu anlamak istemiyorlar:
Kürt meselesinin güvenlik yönü vardır. Bir de…
Kürt meselesinin sosyal iktisadi-kültürel yönü vardır.
Olağanüstü koşullar nedeniyle adını vermeyeyim; eski solcu yeni liberal bir gazeteci kitabında diyor ki:
“Benim ana dilim yasaklansaydı ben de dağa çıkardım” deyip, ardından “kültürel sorunları” ardı ardına sıralıyor!
Yıl, 2018. Kürt kardeşimizin bugün hangi kültürel hakkı yok? Televizyonu var, üniversitede kürsüsü var yahu! Kürtçe kitaplar, dergiler, şarkı albümleri çıkarılıyor. Kürtçe siyasal propaganda bile serbest. Uzatmayayım… Hangi kültürel sorunları var?
İktisadi sorunlarına gelince:
Yozgat'tan Erzurum'a Türk'ün ne kadar ağır ekonomik sorunu varsa, Kürt'ün de o kadar sorunu var! Bu ülkede zengin Türk var da zengin Kürt yok mu? İstanbul Boğazı'ndaki yalılarda Kürt işadamı oturmuyor mu sanılıyor?
Eski solcu liberallerin, etnisiteden kafalarını kaldırıp konuya tekrar “sınıfsal” bakmalarını tavsiye ederim! Yetersiz kalıyorlar…
Gelelim güvenlik meselesine:
Evet, teröristle- Kürt vatandaşları ayırma konusunda vahim hatalar yapıldı; hukuk devleti dışına çıkıldı. “Binbaşı Ersever'in İtirafları”, “Behçet Cantürk'ün Anıları” gibi kitaplarımda bunları ayrıntılı yazdım. Faili meçhul cinayetler konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tanıklık yaptım.
Ölüm tehditleri aldım. İşimden atıldım. Vs.
Yani… O güç dönemlerde Kürt'ün sorunlarını yazdım ve devlet benzer yanlışları yaparsa yine yazarım!
Gelelim bugüne…
Mehmetçik, Afrin'de emperyalist kuklalara karşı kahramanca mücadele ediyor.
Kimileri mücadelenin neden verildiğini hâlâ kavrayamıyor!
Bakınız…
Etnisiteye dayalı şiddet yanlısı politik örgütler, ilk aşamada -sıkıntılı olan- kültürel sorunları öne çıkararak halk desteği almak ister.
Kazanılan kültürel hakları kimi siyasi talepler takip eder. Ve sonuçta talep, bağımsızlık isteğine gelip dayanır…
Ayrılıkçı örgütlerin bu stratejileri dünyanın dört yanında benzerdir.
İşte PKK, politik stratejisinde bu son aşamaya geldi. Ve bunu “başarabilmek” için emperyalizmle işbirliği yapıyor…
Eski solcuya sormak lazım: Bu güvenlik sorunu ortada iken Türkiye ne yapmalıydı?
– PKK'nın başlattığı “hendek savaşına” yanıt vermemeli miydi?
– PKK'nın karargahının Kandil'den Suriye'ye indirmesine ses çıkarmasa mıydı?
Mesele gelip ülke meşruiyetine dayanıyor:
Hangi devlet bölünme dayatmasına “evet” der?
İspanya diyor mu? Fransa diyor mu? İtalya diyor mu? Belçika diyor mu?
Teksas'ın bağımsızlığını isteyenlere ABD'nin neler yaptığını bilmeyen kaldı mı? Kanada diyor mu?
Batı emperyalizmi budur: Kıbrıs'ı birleştirmek Suriye'yi bölmek ister! Çıkarına hangisi uygunsa onu yapmaya çalışır…
Şaşkın romantik solcumuz ise bağırır:
– Savaşa hayır!
Anlamadığı şu:
Türkiye her satranç oyuncusu gibi, beş-altı hamle sonrasını gördü! “Piyonlarla” savaşarak “şahı” alt etmek istiyor. Hepsi bu…
Mehmetçik meşru müdafaa yapıyor; vatanını koruyor…
Tüm bu gerçekler ortada iken…
Eski solcu – dünün kültürel sorunlarını sıralayıp– “ben de dağa çıkardım” diyor kitabında! Çık, tutan mı var?
– “Gayrinizami harp” dendi… – “Düşük yoğunluklu çatışma” dendi…
– “Asimetrik savaş” dendi…
– “4. nesil savaş” dendi…
Adına ne denirse densin…
Bilinen ezber şuydu:
Bu savaşı cephe savaşına göre oluşturulmuş orduların kazanması güç. ABD'yi Vietnam'da gördük; yenildi, çekilmek zorunda kaldı. Keza, Somali, Irak, Afganistan'da da benzerini yaşadı…
Sovyetler Birliği'ni Afganistan'da gördük; yenildi, çekilmek zorunda kaldı…
Mao'nun Çin'de başarıyla uyguladığı gerilla savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda da Naziler'in yenilmesinde etkin rol oynadı.
Peki… Onca emperyalist desteğe rağmen PKK, Türk Ordusu karşısında niye başarılı olamıyor? (Türk Ordusu kırda-şehirde hep kazandı; ve Türk hükümetleri hep masada kaybetti. Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi… Neyse bu ayrı yazı konusu!)
Bugün… PKK/YPG Afrin'de niye darmadağın oluyor? “Aylarca alınamaz” denilen bölgelere Mehmetçik birkaç saat içinde nasıl giriveriyor?
Bu nasıl oluyor? Çünkü…
Türk Ordusu kendini çok geliştirdi. Sadece pratiğiyle değil, teorisiyle de başardı bunu. Örneğin…
– FETÖ kumpaslarıyla hapse atılan- Emekli Tümgeneral Ergüder Toptaş…
– 2009 yılında “21. Yüzyıl Savaş-Yeni Bir Mücadele Felsefesine Doğru Harp ve Stratejiyi Yeniden Düşünmek” adlı kitabı…
– 2015 yılında “Gerilla Kontrgerilla Savaşı-Temel Strateji ve Teknikler” adlı kitabını yazdı.
Kitabında; “mücadelede strateji kültürü”, “mücadelede stratejik teori”, “temassız savaş”, “çok odaklı savaşta oynak merkezli mücadele”, “mücadelede stratejik iletişim” gibi konuları irdeledi.
Yani…
Afrin'deki başarılar işte bu tür benzeri çalışmalar sonucu oluyor…
Eski solcu gibi AKP'nin de anlamadığı şu:
Afrin'de FETÖ'yü de yeniyoruz!