Saray’daki aptallar

4.5 milyar dolara mal olan…

90 uçak-helikopter taşıyan…

20 yaşındaki…

USS Harry S.Truman uçak gemisi…

Beraberindeki yedi savaş gemisiyle Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Uçak gemisi, ABD'nin Irak ve Afganistan saldırılarında da kullanıldı.

Yeni görev yeri, Suriye!

Kimi yandaşlar 6. Filo'yu hala kıble yapmayı sürdü­rüyor; ABD'nin başarısı için dua ediyor! Böyle saf tutma­yı alışkanlık yaptılar. Neyse konum bu değil…

USS Harry S.Truman uçak gemisi bakın neyin sembolü:

ABD'nin en sevilen dört başkanından biri, Franklin D. Roosevelt'dir.

1932-1945 yılları ara­sında ABD başkanlığı yaptı.

12 Nisan 1945 tarihindeki ölümü 20'nci yüzyıl ikinci yarısının kaderini değiştirdi.

– Soğuk Savaş olmaya­bilirdi…

– “Demir Perde” sözünün mucidi İngiliz W. Churchill ABD'yi elinde oynatamazdı…

Dünyanın talihsizliği, Roosevelt gibi entelektüel başkandan sonra koltuğa ca­hil-yeteneksiz yardımcısı Har­ry S. Truman'ın oturması oldu.

Roosevelt öldüğünde -se­çimler yeni olmuştu- Truman 82 günlük başkan yardımcı­sıydı.

İki kez görüşmüşler ve ikisinden de farklı görüşle ayrılmışlardı. Örneğin…

İlk kez güçlü Alman sa­vaş makinesini durduran Stalin'e, silah yardımından yana olan Roosevelt'e Tru­man karşı çıkmıştı. (Truman; ırkçı Ku Klux Klan'ı des­tekleyen ve Sovyetler Birli­ği (SB)'den nefret eden bir bağnazdı.) Oysa…

Roosevelt ile Stalin iyi anlaşıyordu. (Ki aynı zaman­da, SB halkında -bu ülkeyi tanıyan ilk başkan olması sebebiyle de- Roosevelt; ve ABD halkında Stalin hayran­lığı vardı!)

Roosevelt'in ölümü Stalin'i derinden sarstı. Beyaz Saray'ın, bu derece SB düşmanlarının kontrolüne geçeceğini öngöremedi…

Soğuk Savaş

Harry S. Truman yardım­cılıktan başkanlık koltuğuna oturuverdi.

Bilgisizdi. Öyle ki, atom bombası çalışmalarından bile haberi yoktu!

Roosevelt üzerinde hiç etkisi olmayan -SB düşma­nı- Dışişleri Bakanı Edward Stettinius ve onun George Kennan gibi dışişleri bürok­ratları, ABD'nin SB tehdidi altında olduğuna Truman'ı ikna etti. Perde arkasındaki isim, Churchill idi…

İlk yaptıkları Roosevelt yanlısı solcuları/liberalle­ri Beyaz Saray'dan atmak oldu. (Bunu sonra Hollywo­od dahil on binlerce komü­nist'in cezaevine atılması, ABD'den kovulması takip etti.)

Amerikan halkı, ülkelerini işgal edecek komünist tehditle korkutulmaya başladı.

Beyaz Saray, artık SB ittifakından yana değildi; meydan okuyacaktı.

İlk işaret Roosevelt'in ölü­münden on gün sora geldi:

Truman yaptığı görüşme­de, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov'a -gücünü göstermek maksadıyla- ha­karetler etti.

Görüşmeden sonra şöyle dedi: “Çenesine iki yumruk yemiş gibi oldu!”

Molotov ise raporunda şunu yazdı: “ABD'nin başında çok aptal biri var!”

Soğuk Savaş'ın dikenli yolları, Truman Doktri­ni-Marshall Planı-NATO- CIA ile döşenmeden önce iki ülke arasında söz düellosu başladı…

Truman, SB'nin Doğu Av­rupa ülkelerinden çekilmesini isterken Molotov, “siz Japon­ya, İtalya, Yunanistan vd. çekilin” dedi.

Ve:

SB'nin Mançurya iler­leyişini durdurmak ve Avrupa'dan çekilmeye zorlamak için -General Mac Arthur ve General Eisen­hower'ın karşı çıkmasına rağ­men- Truman, Japonya'ya atom bombası atılması emrini verdi.

Yine de…

Stalin, -ABD ile ilişkileri bozmamak için- Komintern'i kaldırıp, “dünya devri­mi” sözlerini unuttu. Yuna­nistan ve Yugoslavya'daki silahlı komünist hareketleri desteklemeyi bıraktı. Amerika Komünist Partisi bile kendi­ni feshetti.

Sonuç?

Yunanistan zaferi Truman'ı dünya jandarmalığına soyun­durdu!

Almanya'nın ikiye bölünme­si; SB'nin, Çekoslovakya ve Macaristan'a rejim dayatma­sı bundan sonradır. Keza…

Kore Savaşı, Vietnam Savaşı vs. Soğuk Savaş'ın ürünüydü.

Uzatmayayım…

Erdoğan'ın tavrı

Biliriz ki:

Görüşleri olmayanların gö­rüşlerini değiştirmesi son derece kolaydır!

ABD tarihinin en kişilik­siz-vasat başkanlarından Truman'ın, ABD'nin en önemli değişikliklerine imza atan kişi olması son derece düşündürücü değil mi?

Truman artık yok…

Koltuğunda benzer karakter­deki Trump oturuyor…

Peki, ABD'nin Soğuk Sa­vaş'a sebep olan SB değer­lendirmesini bugün tekrar­lanması ilginç değil mi:

– Rusya ile ittifak zordur.

– Rusya sadece kuvvet­ten anlar.

– Rusya çok tehlikeli­dir, Amerikan halkı uyarıl­malıdır.

Dün Truman esir alındı. (Dünyada binden fazla askeri üs kurdular.)

Bugün Trump'ın seçimlerde Rusya'dan yardım almakla suçlanması, bir türlü Beyaz Saray'a hakim olamaması, avukatının bürosuna FBI ta­rafından baskın yapılması tesadüf mü?

Seçimlerde Rusya ile iyi ilişkiler kuracağını söyleyen Trump dün “Füzelerimiz ge­liyor hazırlan Rusya” dedi!

-Molotov'un demesiyle- Be­yaz Saray'da yine bir aptal mı oturuyor?

“Teslim alınan” Trump'a bakalım neler imzalatacaklar!

Sonuçta:

USS Harry S.Tru­man uçak gemisi saatte 35 mille Akdeniz'e geliyor. Baka­lım dünyayı “iki kampa” bö­lecek mi?

Peki..

Müslüman Erdoğan nere­de saf tutacak?

Bu kez…

“Yankee go home” diyebile­cek mi?