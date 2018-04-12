Saray’daki aptallar

4.5 milyar dolara mal olan…
90 uçak-helikopter taşıyan…
20 yaşındaki…
USS Harry S.Truman uçak gemisi…
Beraberindeki yedi savaş gemisiyle Akdeniz'e doğru yola çıktı!
Uçak gemisi, ABD'nin Irak ve Afganistan saldırılarında da kullanıldı.
Yeni görev yeri, Suriye!
Kimi yandaşlar 6. Filo'yu hala kıble yapmayı sürdürüyor; ABD'nin başarısı için dua ediyor! Böyle saf tutmayı alışkanlık yaptılar. Neyse konum bu değil…
USS Harry S.Truman uçak gemisi bakın neyin sembolü:
ABD'nin en sevilen dört başkanından biri, Franklin D. Roosevelt'dir.
1932-1945 yılları arasında ABD başkanlığı yaptı.
12 Nisan 1945 tarihindeki ölümü 20'nci yüzyıl ikinci yarısının kaderini değiştirdi.
– Soğuk Savaş olmayabilirdi…
– “Demir Perde” sözünün mucidi İngiliz W. Churchill ABD'yi elinde oynatamazdı…
Dünyanın talihsizliği, Roosevelt gibi entelektüel başkandan sonra koltuğa cahil-yeteneksiz yardımcısı Harry S. Truman'ın oturması oldu.
Roosevelt öldüğünde -seçimler yeni olmuştu- Truman 82 günlük başkan yardımcısıydı.
İki kez görüşmüşler ve ikisinden de farklı görüşle ayrılmışlardı. Örneğin…
İlk kez güçlü Alman savaş makinesini durduran Stalin'e, silah yardımından yana olan Roosevelt'e Truman karşı çıkmıştı. (Truman; ırkçı Ku Klux Klan'ı destekleyen ve Sovyetler Birliği (SB)'den nefret eden bir bağnazdı.) Oysa…
Roosevelt ile Stalin iyi anlaşıyordu. (Ki aynı zamanda, SB halkında -bu ülkeyi tanıyan ilk başkan olması sebebiyle de- Roosevelt; ve ABD halkında Stalin hayranlığı vardı!)
Roosevelt'in ölümü Stalin'i derinden sarstı. Beyaz Saray'ın, bu derece SB düşmanlarının kontrolüne geçeceğini öngöremedi…
Harry S. Truman yardımcılıktan başkanlık koltuğuna oturuverdi.
Bilgisizdi. Öyle ki, atom bombası çalışmalarından bile haberi yoktu!
Roosevelt üzerinde hiç etkisi olmayan -SB düşmanı- Dışişleri Bakanı Edward Stettinius ve onun George Kennan gibi dışişleri bürokratları, ABD'nin SB tehdidi altında olduğuna Truman'ı ikna etti. Perde arkasındaki isim, Churchill idi…
İlk yaptıkları Roosevelt yanlısı solcuları/liberalleri Beyaz Saray'dan atmak oldu. (Bunu sonra Hollywood dahil on binlerce komünist'in cezaevine atılması, ABD'den kovulması takip etti.)
Amerikan halkı, ülkelerini işgal edecek komünist tehditle korkutulmaya başladı.
Beyaz Saray, artık SB ittifakından yana değildi; meydan okuyacaktı.
İlk işaret Roosevelt'in ölümünden on gün sora geldi:
Truman yaptığı görüşmede, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov'a -gücünü göstermek maksadıyla- hakaretler etti.
Görüşmeden sonra şöyle dedi: “Çenesine iki yumruk yemiş gibi oldu!”
Molotov ise raporunda şunu yazdı: “ABD'nin başında çok aptal biri var!”
Soğuk Savaş'ın dikenli yolları, Truman Doktrini-Marshall Planı-NATO- CIA ile döşenmeden önce iki ülke arasında söz düellosu başladı…
Truman, SB'nin Doğu Avrupa ülkelerinden çekilmesini isterken Molotov, “siz Japonya, İtalya, Yunanistan vd. çekilin” dedi.
Ve:
SB'nin Mançurya ilerleyişini durdurmak ve Avrupa'dan çekilmeye zorlamak için -General Mac Arthur ve General Eisenhower'ın karşı çıkmasına rağmen- Truman, Japonya'ya atom bombası atılması emrini verdi.
Yine de…
Stalin, -ABD ile ilişkileri bozmamak için- Komintern'i kaldırıp, “dünya devrimi” sözlerini unuttu. Yunanistan ve Yugoslavya'daki silahlı komünist hareketleri desteklemeyi bıraktı. Amerika Komünist Partisi bile kendini feshetti.
Sonuç?
Yunanistan zaferi Truman'ı dünya jandarmalığına soyundurdu!
Almanya'nın ikiye bölünmesi; SB'nin, Çekoslovakya ve Macaristan'a rejim dayatması bundan sonradır. Keza…
Kore Savaşı, Vietnam Savaşı vs. Soğuk Savaş'ın ürünüydü.
Uzatmayayım…
Biliriz ki:
Görüşleri olmayanların görüşlerini değiştirmesi son derece kolaydır!
ABD tarihinin en kişiliksiz-vasat başkanlarından Truman'ın, ABD'nin en önemli değişikliklerine imza atan kişi olması son derece düşündürücü değil mi?
Truman artık yok…
Koltuğunda benzer karakterdeki Trump oturuyor…
Peki, ABD'nin Soğuk Savaş'a sebep olan SB değerlendirmesini bugün tekrarlanması ilginç değil mi:
– Rusya ile ittifak zordur.
– Rusya sadece kuvvetten anlar.
– Rusya çok tehlikelidir, Amerikan halkı uyarılmalıdır.
Dün Truman esir alındı. (Dünyada binden fazla askeri üs kurdular.)
Bugün Trump'ın seçimlerde Rusya'dan yardım almakla suçlanması, bir türlü Beyaz Saray'a hakim olamaması, avukatının bürosuna FBI tarafından baskın yapılması tesadüf mü?
Seçimlerde Rusya ile iyi ilişkiler kuracağını söyleyen Trump dün “Füzelerimiz geliyor hazırlan Rusya” dedi!
-Molotov'un demesiyle- Beyaz Saray'da yine bir aptal mı oturuyor?
“Teslim alınan” Trump'a bakalım neler imzalatacaklar!
Sonuçta:
USS Harry S.Truman uçak gemisi saatte 35 mille Akdeniz'e geliyor. Bakalım dünyayı “iki kampa” bölecek mi?
Peki..
Müslüman Erdoğan nerede saf tutacak?
Bu kez…
“Yankee go home” diyebilecek mi?