Sabahları mesut uyanacağız

Sevgili okuyucularım,

Yeni sezona girerken kanallar yeni dizilerini belirleyip çekimlerini başlatıyorlar. Son duyduğum haberlere göre Kurtlar Vadisi yeni sezonda ekranda olacak. 25 yıldır ekranların önemli yüzü Mesut Yar pazar günleri sabah saatlerinde Star TV'de yayın yapıyordu. Ekranın sempatik yüzü artık geçmiş yıllarda olduğu gibi her sabah haberleri sunacak. İyi bir ekran inisiyatifi olan Mesut kardeşim majör bir program hazırlayıcısı olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacak.

Hümanizmin adeta merkezinden haberleri yapıp, Mesut'un engin tecrübesinden yararlanıp, yorumlarını takip edeceğiz. Hafta içi her sabah güne merhaba derken milyonlarca insanımız, gençler okullarına, yetişkinler ise işyerlerine giderken Mesut'un tebessüm eden yüzünü göreceğiz. Yılların tecrübeli insanlarımızın ekran önünde görmek güzel bir duygu diye düşünüyorum. Ehliyet sahibi insanların kendi sektörlerinde faydalı işler yapacaklarını düşünenlerdenim. Çünkü yılların verdiği deneyimler bence her şeyin önündedir. Mesut Yar'ın yeni sabah programı hayırlı olsun diyoruz.

Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Mustafa Ceceli olayını ve görüntüleri vermesini tasvip etmiyorum. Kendine göre haklı olduğu tüm konuların üstüne bu davranışı ile siyah bir bant atmış ve haksız duruma düşmüştür. Sanatçı düşünceli olmalı hele ki duygulara temas ediyorsa yaptığı şarkılarla…