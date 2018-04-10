Benim oyumla çobanın oyu bir mi?

Hiç şüphesiz, bir.

Eşit haklara sahibiz.

Anayasa gereği “hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz, herkes siyasi düşünce ayrımı gözetilmeden eşit”tir.

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Gazetelere bakıyoruz…

Erzurum'da 10 bin 600 çiftçiye kredi borçlarından haciz geldi.

Tarsuslu çiftçi tarlasına haciz koyan bankanın camlarına ateş etti.

Kredi borcu nedeniyle Aydınlı çiftçilerin dedelerinden kalma Kurtuluş Savaşı mavzerleri bile haczediliyor.

Trakya çöktü, Çukurova çöktü, patates ambarı Nevşehir'de banka hacizleri nedeniyle, köy kahvelerinde çay bile veresiye defteriyle içiliyor.

Akp iktidara geldiğinde çiftçinin toplam borcu bir milyar liraydı, bugün itibariyle 90 milyar lira… Çiftçiler vadesi gelen bir bankanın borcunu bir başka bankadan kredi çekerek kapatmaya çalışıyor, borç azalacağına katlanıyor.

Traktör satışları patladı… Çünkü, çiftçi borçla traktör satın alıyor, kontağını bile açmadan “ikinci el” olarak satıyor, elinde kalan parayla bir başka borcunu yamamaya çalışıyor.

İnternette icralık traktör ilanları kaynıyor.

Bursa Tarım Fuarı'nda bir firmanın teşhir için getirdiği sıfır kilometre traktörler bile haczedildi, düşün.

Banka ipotekleri yüzünden Konya'da çiftçilerin yüzde 80'i kendi tarlasında kiracı konumuna düştü.

Manisa Saruhanlı'dan örnek vereyim, 470 bin dönüm tarım arazisi var, 350 bin dönümü ipotekli!

Uşak Banaz'dan örnek vereyim, komple icralık köyler var, herkes birbirine kefil olduğu için, herkes birden batıyor, muhtar ölüyor, muhtarın banka borcu bile köye kalıyor.

Niğde'de çiftçi intihar etti, Adana'da çiftçi intihar etti, Çanakkale'de çiftçi intihar etti, Denizli'de çiftçi intihar etti, Burdur'da çiftçi intihar etti, hepsinin ortak paydası “ödenemeyen banka kredileri.”

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CHP milletvekilleri TBMM'de soru önergeleri verdi. Kaç çiftçimizin Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi nedeniyle icra takibine uğradığı, kaç çiftçimize bu sebeple dava açıldığı soruldu.

Sayın hükümetimiz “devlet sırrı” diyerek cevap vermedi iyi mi!

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Hal böyleyken… Temel görevi çiftçiyi ayakta tutmak olan Ziraat Bankası'nın Demirören Grubu'na tiko para 700 milyon dolar kredi verdiği öne sürülüyor. Demirören grubu Ziraat Bankası'ndan verilen bu parayla Doğan grubunun tapusunu satın aldı. Üstelik, bu 700 milyon dolar kredi için ilk iki yıl geri ödeme yapmayacağı söyleniyor.

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E habire milli iradeden bahseden arkadaşlara ve hâlâ bunlara oy vermeye devam eden çiftçilere sormak lazım…

Çobanın oyuyla yandaş işadamının oyu bir mi?