Dinde reform

Asrın liderimizin seçim mitinglerinde bağıra bağıra söylediklerinden bazı alıntılar aktarıyorum.

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Onlar camilerimizde içki içsinler, bu milletin ya Allah, ya fettah demesi bütün hesapları altüst eder.

Milyonlarca tweet atsınlar, bizim tek bir besmelemiz oyunları bozar.

Biz ellerimizi semaya açıp duamızda, Arafat'ta, vakfemizde, namazda direniriz.

Onlar yaksınlar yıksınlar yağmalasınlar, bizim tek bir la havlemiz tuzağı bozar.

Dünyada milyarlarca Müslüman kardeşim bize dua etti; dedeler, nineler, hatta çocuklar bile, bizler için, hükümeti için el açıp dua etti, yakardı.

Elhamdülillah.

Rabbime hamdolsun.

Bizler milletin ağzındaki duaya, alnındaki secde izine bakıp, aşağılayanlardan olmadık.

Yarab sana hamdolsun.

Eyy kudret sahibi olan Allah.

Bunlar camilerimize ayakkabılarıyla girdiler.

Camilerimizde içki içtiler.

İçki şişelerinin arasında mescit yaptılar.

Güya namaz kıldılar.

Başörtülü bacılarıma saldırdılar.

Mezhep çatışması çıkarmak için her türlü tahriki yaptılar.

Evvel Allah yıkamayacaklar.

Bunlar camileri ahır olarak kullananlar değil mi?

Ezan, şu güzelim minarelerden, iç karartıcı kulak tırmalayıcı şekilde Tanrı Uludur diye okunuyordu.

Öyle bir dinin mensubuyuz ki, aynı musalladan kalkıyoruz, hoca efendi orada tezkiyesini yaparken, trilyarder niyetine demiyor, er kişi niyetine diyor, hatun kişi niyetine diyor, iki metreküp mezar, o mezara konulacaksın, eyyy faiz lobisi, oraya gideceksin, kapıcı Ahmet efendi de oraya gidecek.

Mekke'yi Medine'yi selamlıyorum.

Rabbime emanet ediyorum.

Camiye tesettüre hakaret ettiler.

CHP adayı Allah'ın ayetine sinir bozucu diyor, Allah-u Teala'ya dil uzattı.

Statükocuların Allah'ı Ankara'dadır diyor, haşa diyorum, Sübhanallah diyorum, Allah mekandan ve zamandan münezzihtir diyorum.

Rabbimin mağfiretine sığınıyorum.

Müslümanlardan özür dilesin.

İtikadımıza ters konuşuyor.

Kendisi Alevidir.

Benim sevdiğim kadar Hacı Bektaş-ı Veli'yi sevemez, istismarını yapar.

Bir zamanlar dedim ki, Alevilik Hazreti Ali'yi Kerremallahu Veche sevmekse, ben Alevilerden daha çok Aleviyim.

Allah'a şirk anlamına gelen, Yaratan'ı böyle edepsizce ağzına alana susmam.

Bizim erkanımız, ahlakı Muhammedi ve edebi Ali'dir.

Ezanı, Tanrı Uludur diye okutan bunlar yauv.

CHP'li belediye camiye hakaret içeren sergiye ev sahipliği yapıyor.

CHP milletvekili adayı, Allah'ın ayetine sinir bozucu diyor, behey kadın biraz izan sahibiysen, vasiyetnameni yaz, de ki, böyle böyle, utanç vericidir, ben böyle bir tabutla kalkmak istemiyorum de.

Şöyle ellerinizi göreyim, maşallah, maşallah.

Bu canı veren Allah, bu canın sahibi Allah, demir ağlarla öreceğiz inşallah.

Dualarınızın himmetiyle güçlüyüz.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Bu millet Cumhuriyet'ten eskiyiz diyenleri niye iktidara getirmiyor, neden, çünkü benim milletim, hani güzel söz vardır ya, Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz.

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Özetle…

Vatikan'daki papa seçimlerinde bile “din” bu kadar kürsüye taşınmaz.

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Ve şimdi ne diyor aynı asrın liderimiz?

“Dinde reform aramıyoruz ama, ahkam değişmeli” diyor.

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E yıllardır herkes bunu istiyor zaten…

Dinimizde reforma ihtiyaç yok.

Demokrasimizde “ahkam” değişsin yeter!