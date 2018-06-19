“Dünya lideriyiz” diyen medyamız “dünya lideri” çıktı

Dünyanın en prestijli bilim kurumu Oxford Üniversitesi, dünya çapında “yalan haber” araştırması yaptı.

Dünyanın en ahlaksız medyasının bizim medya olduğu anlaşıldı!

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Meksika'dan Malezya'ya, Brezilya'dan İngiltere'ye, Japonya'dan Danimarka'ya, Arjantin'den Bulgaristan'a kadar 37 ülkenin medyasını taradılar.

Kendi milletine bile bile yalan haber veren, uydurulmuş sahte haber yayan, kasıtlı olarak yanlış bilgi aktaran, photoshoplu fotoğraflarla iftira atan dünyanın en tiksindirici medyası, bizim medya çıktı.

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Sabah, atv, Takvim, Star televizyonu, Star gazetesi, Show Tv, Skytürk, Akşam, Güneş, Milliyet, Vatan, Kanaltürk, Digitürk, Cine5, Hürriyet, Posta, DHA, Kanal D, CnnTürk'e çeşitli yöntemlerle el konuldu, yandaşlara verildi.

TRT ve Anadolu Ajansı parti broşürü haline getirildi.

NTV yalakalarla dolduruldu.

Fetocu Samanyolu, Zaman, Bugün ve Taraf tetikçi olarak kullanıldı, işleri bitince onlara da el konuldu.

Yeni Şafak, Akit, Türkiye, ahaber, Tgrt haber, Beyaz tv, Kanal 24, Kanal 7, Ülke tv'yle yandaş koro tamamlandı.

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Netice?

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Özgürlükte sonuncu.

Yalanda dünya şampiyonu.

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“Elleri eldivenli, üstleri çıplak, deri pantolonlu geziciler, Kabataş'ta başörtülü bacımın kafasına işediler, kahkaha atarak cinsel organlarını başörtüsüne sürttüler” diye yazdı bu medya…

Temel Karamollaoğlu'nu elinde rakı kadehiyle montajladılar, Muharrem İnce'yi camide bisikletle dolaşırken montajladılar, Meral Akşener'i feto'yla el sıkışıyormuş gibi montajladılar.

“Atatürk'ü İsmet İnönü zehirledi” diye manşet attılar, Atatürk'ün manevi kızıyla yatıp kalktığını, Zübeyde ana'nın aslında genelevde çalıştığını dergilerine kapak yaptılar.

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Sadece siyaset değil, spor sayfalarından magazin sayfalarına kadar lağım fışkırıyor. Biat etmeyen sanatçılar, hatta, rakip televizyonların dizi sanatçıları linç ediliyor. Akp'nin istemediği kulüp başkanı adaylarına bile çamur atılıyor.

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Ekonomi sayfaları, televizyonlardaki finans programları borsa ve döviz manipülasyonu için kullanılıyor. Dolar beş liraya dayanmışken “Amerikan merkez bankası'nı Türk Lirası korkusu sardı, Merkez bankamızın müdahalesi ABD'yi panikletti” diye haber yapılıyor.

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İnanmakta güçlük çekeceksiniz ama, asrın liderimizin mitingine katılım azalmasın diye “hava durumu” bile değiştiriliyor. Ankara'yı sel götürüyor, İstanbul'da metroyu su basıyor, ana haber bültenlerinde ekranlara güzel havalardan arşiv görüntüleri veriliyor.

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“Akp mitingi muhteşem kalabalık oldu” diye Rod Steward'ın Rio Copacabana Plajı'ndaki dört milyon kişilik yılbaşı konserinin fotoğrafını yayınlayan bunlar… “Çok kötü yönetilen İzmir'i işte böyle sel bastı” diye Çin'deki sel fotoğrafını yayınlayan bunlar… “Murat Karayılan yakalandı” diyen bunlar, “Eset yurtdışına kaçtı” diyen bunlar, “camide seks yaptılar” diyen bunlar, “dünya bize hayran” diyen bunlar, “petrol bulduk” diyen bunlar, “saniyede 300 bin kilometre hızla giden mermisiz silah yaptık” diyen bunlar, patronundan muhabirine kadar memleketin gelmiş geçmiş en namuslu gazetelerinden Sözcü'ye “terör örgütü” diyen bunlar.

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Saymakla bitmez…

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Oxford'un araştırmasını asla haber yapmayan gene bunlar.

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24 haziran sadece iktidarı belirleme seçimi değildir.

Dünya çapında tescilli ahlaksızlığa devam mı, tamam mı referandumudur.