Siyasetçi dediğin Binali bey gibi olmalı

Köprü yapan siyasetçi çok.

Ama, dünya siyaset tarihinde geçmediğimiz halde para ödediğimiz köprüleri sadece Binali bey yapmayı başardı.

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O kadar şahane köprüler yaptı ki, geçenler çok olursa geçmeyenler az ödüyor, geçenler az olursa geçmeyenler çok ödüyor.

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Yani, Kayseri'de Konya'da Rize'de Erzurum'da yaşıyorsan, her sabah dua edeceksin ki İstanbullular köprüden bol bol geçsin.

Yok geçmezlerse parayı sen ödüyorsun.

İstanbulluların keyfine bırakmayayım, geleyim ben kendim geçeyim dersen, hay hay buyur geç, parayı gene sen ödüyorsun.

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Bayramda öbür köprüler bedava, Binali beyin köprüleri parayla… Bedava köprüden geçiyorsun, para ödemiyorsun ama, Binali beyden kurtuluş yok, bayram seyran sektirmiyor, onun köprülerinden bayramda da geçmiyorsun, bayramda da para ödüyorsun!

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Tünel yapan siyasetçi çok.

Ama, dünya siyaset tarihinde geçmediğimiz halde para ödediğimiz tüneli sadece Binali bey yapmayı başardı.

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Boğaz'ı denizin üstünden köprüyle geçmiyorsun, 13 lira ödüyorsun.

Boğaz'ı denizin altından tünelle geçmiyorsun, 23 lira ödüyorsun.

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Ha diyeceksiniz ki, üstten geçmemek daha makul, bari üstten geçmeyeyim… Yok öyle.

İster alttan geçme ister üstten geçme, alttan üstten sen ödüyorsun.

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İstanbul'un Anadolu yakasından girmiyorsun, Avrupa yakasından çıkmıyorsun, parayı Erzincanlılarla Kastamonulular ödüyor.

Dönüşte Avrupa yakasından girmiyorsun, Anadolu yakasından çıkmıyorsun, parayı gene Erzincanlılarla Kastamonulular ödüyor.

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Tünel ekstra şahane yani.

Hem gitmeyince ödüyorsun.

Hem dönmeyince ödüyorsun.

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Havalimanı yapan siyasetçi çok.

Ama, dünya siyaset tarihinde uçmadığımız halde para ödediğimiz havalimanlarını sadece Binali bey yapmayı başardı.

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Kütahya'ya bi havalimanı yaptı mesela, bütün Kütahya uçağa binse, yetmiyor. Bütün Afyon, bütün Uşak beraber binse, gene yetmiyor.

E mecburen ne olmuş oluyor?

Bu havalimanının parasını bu havalimanına hayatında gelmeyen Manisalılar Bursalılar Edirneliler Karslılar ödüyor.

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Üçüncü havalimanı için de hiç sıkboğaz etmiyorlar.

İstersen uç, öde.

İstersen uçma, öde.

Nasıl olsa ödeyeceksin.

Nasıl istersen öyle öde.

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Ve şimdi bu Binali bey… “Tasarruf yapıyorum, milletin parasını çar çur etmiyorum” diyerek Tbmm'nin açılış resepsiyonunu iptal etti.

Üç kuruşluk resepsiyonu iptal ettiği için muhalif medya dahil herkes tarafından takdir edildi, alkışlandı, öbür siyasilere örnek gösterildi!

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Kendi payıma bugüne kadar eleştirdiğim için Binali beyden özür dilerim, hakikaten halt etmişim.

Ben Binali beyin yerinde olsam, bulmuşum böyle lokum gibi muhalif medyayı, sekiz köprü, dokuz tünel, 29 havalimanı daha yapar, sonra da Tbmm'de çift şekerli içilen çayların tasarruf çerçevesinde tek şekerli içilmesini sağlarım!