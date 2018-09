Bigeye&Bluefin Toro Tartar with Caviar

(Havyarlı orkinos, parmaklarını yersin.)

Kumamoto Oysters with Nobu Sauces

(İstiridyenin hasosu.)

Lobster Shiitake Salad with Spicy Lemon Dressing (Istakozlu mantarlı salata, 52 dolarcık, limona ekstra para istemiyorlar.)

Yellowtail Sashimi with Jalapeno (Sarıkuyruk balığı, görünüşü ve tadı akya'ya benzer, acılı yapıyorlar.)

Rock Shrimp Tempura with Ponzu or Creamy Spicy Sauce (Karides, ben sizin yerinizde olsam ponzu sosu tercih ederim.)

Abalone with Light Garlic Sauce

(Denizkulağı, hafif sarımsaklı.)

Chilean Sea Bass with Black Bean Sauce

(Patagonya levreği.)

Fluke Sashimi with Dry Miso and Yuzu Sauce (Atraksiyonlu dilbalığı.)

Octopus Carpaccio with Choice of Jalapenño Dressing or Yuzu Dry Miso (Uzun uzun anlatmış ama, neticede ahtapot.)

Salmon Teriyaki (Bu somonu yersen tiryakisi olursun demek istiyor.)

Arctic Char with Spicy Cilantro Sauce (Alabalıkgillerden, kutup yakınlarındaki göllerde yaşıyor, lezzeti mezzeti yok, acılı kişniş sosla kakalıyorlar.)

Beef Toban Yaki (Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz, şarbonsuz et.)

Shimaaji

Kinmedai

Kohada

Tamago

(İster nigiri, ister sashimi, sen yemene bak, ben sana sonra anlatırım.)

★

Ayran yok maalesef…

Junmai Daiginjo var.

Honjozu Ongakushu Koshu var.

Daiginjo TK40 var.

Sake…

Şişesi 360 dolarcık.

★

Nedir bunlar derseniz?

Hapiste zannedilen hayırsever Rıza bey, New York'ta Nobu restoranda suşi yerken fotoğraflandı ya… İşte o restoranın mönüsü.

★

İki kişi, fazla içmezsen, 700-800 dolara kalkarsın, fiyatlar gayet makul yani.

★

Asrın liderimizin sarayında zencefilli somon suşiyle susamlı levrek simidi yeniyor, starex meyvesi eşliğinde aloeverayla chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie içiliyor… Hayırsever Rıza bey de havyarlı Bigeye&Bluefin'le şitake mantarlı lobster yiyerek, Honjozu Ongakushu Koshu sakesi içiyor.

★

Bunları yiyen arkadaşları alkışlayan sayın ahalimiz, alkışlarken aslında ne halt yediğini görüyor mudur şimdi?

Mönüde yazmadığı için orasını bilemem gari!