AB ile yeniden… Ortaklık Konseyi 4 yıl sonra toplanıyor

Ortaklık Konseyi’nde Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek, AB heyetine ise Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Başkanlık edecek.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, 24 Haziran seçimleri sonrasında AKP hükümetinin AB’yle yakınlaşma politikasına dönmesi ile hareketlenmeye başlamıştı. Bu çerçevede Aralık ayında AB’nin Suriyeliler’e vereceği ikinci 3 milyar euro’luk yardıma ilişkin toplantılar yapılmış, ayrıca Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusu da teknik toplantılarda masaya yatırılmıştı.

Türk hükümeti, vize serbestisi konusunda tamamlanması gereken 172 kriterden kalan 6’sı için de ilk adımları yine 24 Haziran seçimleri sonrasında atmaya başlamıştı. Bu çerçevede Reform İzleme Grubu toplanmış, vize serbestisi için en sıkıntılı konulardan biri olan Türkiye’deki yasal mevzuatta terör tanımının değiştirilmesi ve yargı reformu yapılması için atılacak adımları ele almıştı. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı’na bir yargı reformu taslağı hazırlaması görevi verilmişti.

GÜNDEM YOĞUN

Ortaklık Konseyi toplantısında gündemin ana başlıklarını, Türkiye’nin AB üyelik süreci, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinde son durum ve halen askıda olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusu oluşturacak. Toplantıda ayrıca AB ile Türkiye arasında başta terörle mücadele konusunda işbirliği olmak üzere, dış politika ve güvenlik konuları da masaya yatırılacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Mart’taki Ortaklık Konseyi öncesinde de yine Brüksel’de 13-14 Mart’ta gerçekleştirilecek Suriye konulu toplantıya katılacak.