ABD’nin Avrupa’daki gizli silahlarının yeri kazara açıklandı! Listede Türkiye de var

Kısa süre önce yayımlanan ve ardından silinen NATO raporunda ABD’nin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’deki nükleer silahlarının yeri açıklandı.

“Nükleer caydırıcılıkta yeni bir çağ mı?, Modernizasyon, silah kontrolü ve müttefik nükleer güçler” adlı NATO raporunda özellikle Avrupa’daki nükleer silahların saklandıkları yerler açığa çıktı.

Ropara göre en az 150 nükleer silahın Avrupa’da saklandığı öğrenildi.

Belçikalı gazete De Morgen’e göre bu 150 nükleer silah Belçika’daki Kleine Brogel üssü, Türkiye’deki İncirlik üssü, Almanya’daki Büchel üssü, İtalya’daki Aviano ve Ghedi-Torre üsleri ve Hollanda’daki Volkel üslerinde bulunuyor.

Haberde ayrıca Türkiye’deki darbe girişimi ve Suriye’deki istikrarsızlıklar nedeniyle nükleer silahların İncirlik’te saklanmasının akıllıca olmayabileceği de belirtiliyor.

“YORUM YAPMIYORUZ”

NATO, ABD’nin Avrupa’daki nükleer silahlarının yerleri hakkında resmi bir açıklama yapmıyor.

Adının açıklanmaması koşuluyla Amerikan Washington Post gazetesine konuşan bir NATO yetkilisi, “NATO’nun nükleer silahlara dair tavrının detaylarına ilişkin olarak yorum yapmıyoruz” dedi.