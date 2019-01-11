ABD’nin kafası iyice karıştı… Amerikan ordusu: Bolton’dan emir almıyoruz

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan, “ABD askerinin Suriye’den çekilme süreci” hakkında kapsamlı bir makale yazdı. Orta Doğu turu sırasında, “Türkiye, Kürtleri koruyacağına söz vermeden çekilmeyeceğiz” diyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın bu sözleri Ankara’da rahatlık yaratmıştı. Bolton bu açıklamaların ardından Türkiye’de temaslarda bulunurken ABD Başkanı Trump da süreçte bir değişiklik olmayacağının sinyalini vermişti.
Wall Street Journal’a konuşan üst düzey askeri yetkililer de açıklamalarda bulundu. Pentagon’un çekilme konusunda farklı bir talimat vermediğini söyleyen yetkililer, “İşlemler aynı şekilde devam ediyor. Değişen bir şey yok. Biz Bolton’dan talimat almayız” dedi. Yetkililer, bölgedeki askerleri almak üzere USS Kearsarge isimli savaş gemisinin bölgeye ilerlediğini duyurdu. Irak’ın batısındaki ve Kuveyt’teki askeri üslerde hareketliliğin devam ettiği belirtildi.
İsmini açıklamayan bir yetkili ise, “ABD askerleri Suriye’den güçlü, koordineli ve üzerinde düşünülmüş bir şekilde çıkacak. Başkan’ın dediği gibi henüz bir çıkış takvimi yok” dedi.
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