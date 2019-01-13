Almanya’daki havalimanı güvenlikleri greve gidiyor

Almanya’da 6 havalimanında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi yapacağı bildirildi.

Verdi Sendikasından yapılan açıklamada, Frankfurt, Erfurt, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden ve Erfurt havalimanlarında salı günü güvenlik personelinin iş bırakma eyleminde bulunacağı ifade edildi.

Uyarı grevinin Frankfurt Havalimanı'nda saat 02.00'den 20.00'ye, Leipzig/Halle Havalimanı'nda saat 04.00'den 18.00'e, Dresden'de saat 03.00'ten 21.00'e ve Erfurt'ta 06.00'dan 22.00'e kadar süreceği ifade edilen açıklamada, Hannover ve Bremen havalimanlarında ise saat 00.00'da başlayarak 24 saat süreceği kaydedildi.

Verdi Sendikası için toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Benjamin Roscher, işveren tarafının üzerinde müzakere edilebilecek bir teklif sunmadığından dolayı bu grevin zorunlu hale geldiğini kaydetti.

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Almanya Hava Meydanları Birliği'nden (ADV) yapılan açıklamada, Verdi Sendikası’nın uyarı grevini bu kadar genişleterek sorumsuzca davrandığı ifade edildi.

Uyarı grevinin orantısız ve düşüncesiz olduğu belirtilen açıklamada, “6 havalimanındaki uyarı grevinden dolayı iptal edilecek ve rötar yapacak uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcu etkilenecek. Buna, grev yapılan havalimanlarına uçuş yapamayan havalimanlarından da 10 bin yolcu eklenecek.” denildi.

Verdi Sendikasının çağrısı üzerine geçen haftalarda güvenlik personeli Berlin, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında uyarı grevi yapmıştı. Bu grevlerden çok sayıda uçuş iptal edilmiş ve birçok yolcu mağdur olmuştu.

Sendika, havalimanlarında görev yapan güvenlik personeli, saat başına 20 avro ücret talep ediyor. İşveren ise bu personel için yıllık yüzde 1,8-2 oranında zam teklifinde bulunuyor.

Almanya genelinde 23 bin çalışanı ilgilendiren ve Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. Taraflar 23 Ocak’ta yeniden masaya oturacak. AA