Bolsonaro’dan beyin yakan açıklama: Yangınları çevreciler çıkarıyor

Brezilya’da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 bin’den fazla orman yangını çıktı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüze 84’lük bir artışı gösteriyor.

Sivil toplum kuruluşları ise yaşanan bu dramatik artışın ardından, yangınların sebebinin Ocak ayında göreve gelen Bolsonaro hükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlıyor.

Eleştirilerin hedefindeki isim Başkan Bolsonaro ise, akıl ve mantığın kabul edemeyeceği açıklamalarda bulundu.

Yangınlardan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tutan Bolsonaro, “Bana göre orman yangınlarını STK’lar başlatmış olabilir. Çünkü para kaybettiler. Amaçları ne? Brezilya’nın başına dert açmak” dedi.

Brezilya lideri, bu konuda elinde kanıt olmadığını sadece ‘böyle hissettiğini’ söyledi.

Çevreci gruplar ise Bolsonaro’nun iddialarını ‘saçmalık’ olarak niteledi ve Brezilya liderinin “dikkatleri ormanların yasa dışı olarak yok edilmesine göz yumduğu ve bunu cesaretlendirdiği gerçeğinden başka yöne çekmeye çalıştığını” öne sürdü.