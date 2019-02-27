Çavuşoğlu: Pakistan’la görüşüyoruz, Hindistan’dan bilgi gelmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasındaki problem ortadan kalksın. Pakistan Hindistan arasındaki gerginlik Afganistan sürecine de bazen etki yapıyor. Keşmir’le sınırlı kalması mümkün değil” dedi.

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Çavuşoğlu, Hindistan tarafından herhangi bir bilgilendirme gelmediğini söylerken, “Hindistan’la görüşmeye açığız” dedi. Dışişleri Bakanı, “Afganistan zaten birçok zorluk çekiyor, iki komşu arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor” dedi.