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Çavuşoğlu: Pakistan’la görüşüyoruz, Hindistan’dan bilgi gelmedi

Bütün dünyanın yakından takip ettiği Pakistan-Hindistan gerilimi ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bu gerilime yok açan Keşmir problemidir. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Hindistan tarafından bilgilendirme gelmedi, Pakistan ile görüşüyoruz" dedi.

13:43 -
Haberler Dünya
Çavuşoğlu: Pakistan’la görüşüyoruz, Hindistan’dan bilgi gelmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasındaki problem ortadan kalksın. Pakistan Hindistan arasındaki gerginlik Afganistan sürecine de bazen etki yapıyor. Keşmir’le sınırlı kalması mümkün değil” dedi.

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Çavuşoğlu, Hindistan tarafından herhangi bir bilgilendirme gelmediğini söylerken, “Hindistan’la görüşmeye açığız” dedi. Dışişleri Bakanı, “Afganistan zaten birçok zorluk çekiyor, iki komşu arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor” dedi.

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Son güncelleme: android-time 13:49 27.02.2019
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