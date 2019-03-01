Dogu Guta’da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti

KSYÖ’nün, 7 Nisan 2018’de Doğu Guta’nın Duma ilçesinde yapılan saldırıya ilişkin nihai raporu açıklandı. Raporda, FFM tarafından yapılan araştırma ve deneyler ile dinlenilen şahitlerden edinilen bilgilerin, 7 Nisan’da, Doğu Guta’nın Duma ilçesinde yapılan saldırıda zehirli kimyasalların silah olarak kullanıldığını gösteren makul dayanaklar sağladığı belirtildi.

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DEVLETLERE BRİFİNG VERECEK

Raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi’ne sunulduğu aktarılırken, KSYÖ binasında yakın bir zamanda konuyla ilgili taraf devletlere brifing verileceği kaydedildi.

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78 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Doğu Guta’nın Duma ilçesinde 7 Nisan’da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti. ABD, İngiltere ve Fransa, bunun üzerine 14 Nisan’da Suriye’ye karşı düzenlediği saldırılarda, Suriye’nin başkenti Şam’daki hedeflerin yanı sıra Hama, Humus, Dera ve Süveyda’daki bazı askeri noktaları vurmuştu. AA