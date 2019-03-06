Gri’nin 50 Tonu’na özendi, polis ölümden kurtardı

Dünyaca ünlü Gri’nin 50 Tonu kitabı dün İspanya’da bir kadının ölümüne sebep oluyordu… Olay, İspanya’nın turistik bölgelerinden Tenerife’deki bir plajın otoparkında yaşandı. Otoparktan geçenler tek kapılı ufak bir otomobilden kesik kesik korna sesleri duydu. Korna seslerinden şüphelenenler araca yaklaştıklarında ise otomobilin içinde ağzı bantlı ve elleri de direksiyona kelepçelenmiş bir kadın gördü.

Özellikle fuhuş ve uyuşturucunun yaygın olduğu Playa Las Teresitas isimli plajda araca yaklaşanlar, otomobildeki kadının direksiyon başında oturduğunu ve güçlükle nefes aldığını gördü. Genç kadının kaçırılmış olduğundan endişe eden İspanyollar sabah saat 11:00 sularında polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın kapısını güçlükle açıp kadını kurtardı.

İLGİLİ HABER Sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım: Kocam beni oyaladı, penisini görünce şok oldum

Aracın kornasını burnuyla çalmayı başaran genç kadının yaptığı açıklamalar da “bu kadarı da olmaz” dedirtti. İsmi açıklanmayan kadın, “Gri’nin 50 Tonu’ndaki bir sahneyi canlandırmak istedim. Fantezi yaparken her şey kontrolden çıktı. Benim bir sevgilim yok ve yalnızım” dedi. İspanyol basınının ismini açıklamadığı kadın, 2 saat boyunca araçta mahsur kaldığını söylerken, ellerini çok sert bir biçimde bağladığı için hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek kadını kurtaran polisler, “Nefes alış verişlerinde sorun var, eğer kurtarmasaydık ölebilirdi” açıklamasını yaptı.