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İsrailli bakandan tuhaf seçim açıklaması: Tanrı karar verecek

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, ülkede yapılacak genel seçimlerle ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Regev, İsrail'in bir sonraki başbakanının halk değil, 'tanrı tarafından belirleneceğini' söyledi.

15:19 -
Haberler Dünya
İsrailli bakandan tuhaf seçim açıklaması: Tanrı karar verecek

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, seçim süreciyle ilgili bir radyo kanalına konuştu.

Regev, sunucunun, İsrail Evimiz partisi lideri Avigdor Liberman’ın bir sonraki başbakanın belirlenmesi konusundaki belirleyici faktör olup olmadığı sorusu üzerine sıra dışı bir yanıt verdi.

Regev, İsrail’in bir sonraki başbakanının halk değil, tanrı tarafından belirleneceğini söyledi.

İsrail’de, Başbakan Netanyahu’nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül’de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı.

Son güncelleme: android-time 15:30 19.08.2019
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