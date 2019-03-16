Katliamdan saatler sonra… Çiçeğini alan oraya koştu…

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Müslümanlara yönelik saldırı, dünya üzerinde vicdanının sesine kulak verebilen herkesi derinden etkiledi.

49 kişinin katledildiği saldırı sonrası sağ duyu sahibi Christchurch şehri sakinleri, Al Noor caminin olduğu bölgeye koştu. Hayatını kaybedenlere saygılarını sunmak isteyen yüzlerce kişi, polisin izin verdiği alana çiçekler bıraktı.

Genci yaşlısı bir araya gelen vatandaşlar, teröre karşı din, dil, ırk ayrımı olmaksızın tek yürek olma çağrısı yaptı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de saldırının ardından Christchurch’a geldi. Canterbury mülteci merkezini ziyaret eden Ardern, burada Müslüman cemiyetinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Uluslararası ajansların servis ettiği fotoğraflarda Ardern’in başörtüsü takması da dikkat çekti.