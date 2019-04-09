Kazakistan’da erken seçim kararı!

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev sayesinde başarılı ve saygın bir devlet kurduklarını söyleyen Tokayev, “Kazakistan uluslararası toplumda önemli yer kazandı. Ülkemizi tüm dünya kabul ediyor. Şimdi biz tarihi bir olayı yaşıyoruz. Kazakistan’da iktidar istikrarlı bir durumda anayasaya uygun olarak değiştirildi. Bu adım uluslararası toplumun Kazakistan’a olan saygısını artırdı” ifadesini kullandı.

Erken seçimin kesinlikle gerekli olduğunun altını çizen Tokayev, şöyle konuştu:

“Siyasi ve toplumsal uyumu sağlanmak, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmak için emin adımlarla ilerlemek ve herhangi bir belirsizliği kaldırmak lazım. Dünyada durum bizim için iyi olmayan bir yöne doğru değişiyor. Ülkemizin iç ve dış politikasının devamlılığını, öngörülebilirliğini ve istikrarını onaylamamız gerek.”

Kazakistan’ın demokratik bir ülke olduğunu ve cumhurbaşkanının halkın iradesiyle seçileceğini dile getiren Tokayev, “Cumhurbaşkanı olarak seçimin dürüst, açık ve adil geçeceğini garanti ediyorum” dedi.

28 YIL SONRA GELEN İSTİFA

Cumhurbaşkanı Tokayev, konuşmasının ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin 9 Haziran’da yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan’ı 28 yıl yöneten Nursultan Nazarbayev, 19 Mart’ta cumhurbaşkanı yetkilerini feshetme kararı aldığını açıklamış, istifasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede, anayasa gereği cumhurbaşkanı yetkilerinin Tokayev’e devredileceği belirtilmişti.

20 Mart’ta düzenlenen yemin töreniyle geçici cumhurbaşkanı olan Tokayev’in görev süresi 2020’de sona erecekti.