Skandal sözleriyle gündemden düşmüyor ama… ‘Adını bile hatırlamıyor’

ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili kurduğu ifadelerle tepki çeken John Bolton, ABD basınının da gündeminde. Dün Ankara'da temaslarda bulunan Bolton'la ilgili bir habere yer veren New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yakın bir ilişki kuramadığını yazdı. Gazete buna örnek olarak Trump'ın Bolton'ın adını sık sık yanlış hatırlayarak Mike demesini örnek gösterdi.

Mark Landler ve Helene Cooper imzalı haberde Bolton’ın Trump’ın çekirdek ekibinde kendine yer bulamadığı vurgusu öne çıktı. Fakat isimleri karıştırmak Donald Trump’ın nadiren yaptığı bir hata değil. Trump, Kansas City’de yaptığı bir konuşmada o anda konuştuğu kentin Missouri, St. Louis olduğunu söylemiş, California’da yanan Paradise kasabasına ise Pleasure demişti. Trump geçtiğimiz yıl paylaştığı bir twitter mesajında ise eşinin böbrek ameliyatından sonra Beyaz Saray’a geri dönmesini kutlarken, First Lady’nin adını yanlış yazmış, Melania yerine Melanie demişti. Trump bu hatayı fark ettikten sonra tweeti silmiş, eşinin adını doğru yazdığı bir tweet atmıştı.

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