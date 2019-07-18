Son dakika… ABD spekülasyonuna Türkiye’den yalanlama

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan bazı ABD’li yetkililer, Washington Yönetimi’nin Türkiye’yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın almamaya ikna edememesinin köklerinin 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yatabileceğini ifade etti.

Gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer, “Kendinize sormanız gerekir: Erdoğan gerçekten neden bir Rus sistemini istiyor? Çünkü kendi hava kuvvetlerine güvenmiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye ilişkin NATO tartışmalarından haberdar olduğu ifade edilen diğer iki ABD’li yetkili ve bir Savunma Bakanlığı kaynağı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın S-400’leri satın almadaki motivasyonuna ilişkin aynı teoriyi dillendirdi.

Yetkililerden biri, “Onun (Erdoğan) sadece kendini korumak için Rus sistemini istediğine yönelik bazı konuşmalar vardı. NATO’yla entegre bir sistemi istemiyor” iddiasında bulundu.

TÜRKİYE DİREKT YALANLADI

ABD kanadından gelen spekülasyonlara üst düzey bir Türk yetkili cevap verdi. Haberde adı anılmayan yetkili, orduyla ilgili böyle bir kaygı taşınmadığını vurguladı. Türk yetkili, “Türkiye başka bir darbe teşebbüsü endişesi taşımıyor ve kendi ordusuyla pilotlarına güveniyor” dedi.

S-400 anlaşmasına ilişkin bilgi sahibi bir başka Türk yetkili ise, “Ankara’nın her zaman ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi satın almak istediğini fakat Rusya’ya başvurmak zorunda bırakıldığını” vurguladı.

Reuters’ın haberine göre; uzmanlar, geçen cuma Ankara’ya getirilmeye başlanan S-400’lerin Türkiye’ye yönelik kendi uçakları tarafından yapılabilecek saldırıları savuşturmada, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemine göre daha iyi olduğunu söyledi.

Patriot füzelerinin NATO uçaklarına karşı “dost ateşini” önlemek üzere koruyucu tedbirlerinin bulunduğu da Reuters’ın haberinde yer alan bilgiler arasında…